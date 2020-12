Bei Dieter Bohlen und Freundin Carina kommt Weihnachtsstimmung auf. Das zeigt der Pop-Titan nun in einem kleinen Video auf TikTok und Instagram. Doch das ist nicht das einzige Statement, das zeigt wie glücklich das Paar nach wie vor ist.

Der zweite Advent steht kurz bevor und auch Prominente kommen offenbar immer mehr in Weihnachtsstimmung - allen voran Dieter Bohlen. Das beweist er nun in einem kleinen Video auf TikTok und Instagram.

Nachdem Dieter Bohlen im vergangenen Jahr Instagram für sich entdeckt hatte, meldete sich der Pop-Titan 2020 ebenfalls auf der unter Jugendlichen sehr beliebten Videoplattform TikTok an. In dem Video, das Bohlen später auch auf Instagram veröffentlichte, tanzt er mit seiner Lebensgefährtin Carina zu Weihnachtsmusik in seiner Küche. Beide tragen Nikolausmützen und präsentieren witzige Tanzmoves, während sie Bruchschokolade selbst zubereiten.

Dass Instagram und TikTok nicht nur etwas für die jüngere Generation sind, beweist Dieter Bohlen bereits seit einiger Zeit. Auf den beiden Plattformen begeistert er derzeit zusammengerechnet fast 2,5 Millionen Fans mit seinen lustigen Beiträgen, die ihn häufig in seinem Alltag mit seiner Partnerin zeigen. Dass Dieter und Carina gut zusammen passen finden auch seine Follower: "Tolle Frau deine Carina", "Tolles Team ihr Zwei" posten Fans des Pärchens unter das Video.

Seit 14 Jahren ein Paar

Seit 14 Jahren sind Dieter Bohlen und seine Freundin Carina Walz schon ein Paar. Es scheint als hätte er in ihr die Liebe seines Lebens gefunden. So lautet der Name seines Instagram Accounts "Dieter Bohlen mit Carina". Darin posten die zwei regelmäßig viele lustige Videos aus ihrem Alltag. Kennengelernt haben sich die beiden in einer Diskothek auf Mallorca. Das Paar hat zwei Kinder: Tochter Amelie und Sohn Maximilian.

Dieter Bohlen betont oft, wie gut ihm seine Freundin tut. So antwortete er in einem Interview mit der Schweizer Illustrierten auf die Frage, was die beste Idee seines Lebens gewesen sei: "Vor 13 Jahren auf Mallorca in die Disco zu gehen. Dort habe ich Carina gesehen und angesprochen."