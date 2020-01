Wahlberg war am 1. Januar mit seiner Frau, Schauspielerin Jenny McCarthy, in einer IHOP-Filiale dinieren.

Die US-Restaurantkette IHOP ist bekannt für Pfannkuchen. US-Sänger Donnie Wahlberg gönnt sich dort eine Mahlzeit für 75 Dollar. Als die Rechnung kommt, rundet er inklusive Trinkgeld auf fast 3000 Dollar auf - aus gutem Grund.

Der frühere "New Kids on the Block"-Star Donnie Wahlberg hat eine Kellnerin am Neujahrstag mit einem ungewöhnlich großzügigen Trinkgeld überrascht. Zum Jahreswechsel zahlte der Sänger zusätzlich zu seiner Rechnung über 75,45 Dollar ein Trinkgeld von exakt 2020,00 Dollar.

Wahlberg war am 1. Januar mit seiner Frau, Schauspielerin Jenny McCarthy, in St. Charles im US-Staat Illinois in eine Filiale der US-Restaurantkette IHOP eingekehrt, um dort zu essen, wie die US-Zeitschrift "People" berichtete. Zu Begeisterung seiner Frau lief er dort zu Hochform auf.

Er habe 2020 als der "tolle Mann, der er ist", begonnen, twitterte McCarthy und postete dazu ein Foto der bezahlten Rechnung. Darauf hatte Wahlberg handschriftlich "Happy New Year" und "Thanks Bethany" vermerkt.

Sie sei in Tränen ausgebrochen und habe es kaum glauben wollen, sagte die IHOP-Mitarbeiterin Bethany Provencher laut "People". Als alleinerziehende Mutter könne sie das großzügige Trinkgeld gut gebrauchen, erklärte die 37-Jährige.

Wahlberg, der in den 80er Jahren als Mitglied der Boyband "New Kids on the Block" berühmt geworden war, ist der ältere Bruder des Schauspielers Mark Wahlberg. Er arbeitet auch als Schauspieler und Produzent.