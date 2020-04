Wie fühlt es sich an, obdachlos zu sein? Auf diese Frage will der Sender RTLzwei eine Antwort finden. Für ein Sozialexperiment tauschen drei Prominente über mehrere Tage ihren Luxus gegen ein Leben auf der Straße.

Während die einen in ihren warmen Wohnungen und Häusern sitzen, müssen andere sich auf der Straße mit Kälte, Hunger und ohne ein Dach über dem Kopf herumschlagen - auch in Deutschland. Wie sich das anfühlt, wollen drei Prominente jetzt in einem Sozialexperiment herausfinden: Reality-TV-Teilnehmerin Elena Miras, Koch Christian Lohse und Unternehmer Jens Hilbert ziehen für das Doku-Format "Prominent und Obdachlos - Gosse statt Glamour" für 72 Stunden auf die Straße.

Am Montag, dem 20. April, strahlt RTLzwei um 20:15 Uhr zunächst eine Pilotfolge des TV-Formats aus. Die drei Promis finden sich zu Beginn der Sendung in einer fremden Stadt wieder und besitzen nur noch, was sie am Körper tragen. Für ganze drei Tage und Nächte tauschen sie das Glamour-Leben gegen die Straße ein - inklusive aller Konsequenzen.

Ohne Dach überm Kopf, Sanitäranlagen, Geld, Bankkarten und Handys müssen sich Miras, Lohse und Hilbert dann durchschlagen. Der Sender RTLzwei verspricht "unerwartete Begegnungen und Einsichten in eine bisher unbekannte Welt". Was es wirklich heißt, auf der Straße zu leben, werden wohl weder die drei Promis noch die Zuschauer vor den Fernsehern nachempfinden können. Psychisches und körperliches Leid oder gesellschaftliche Ausgrenzung kann man mit so einem Experiment nicht nachstellen. Mit dem Format will der Sender aber darauf aufmerksam machen, wie schwer es Obdachlose in Deutschland haben.