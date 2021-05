Gut gehütet hat Ellie Goulding ihr kleines Geheimnis: Erst im achten Monat gibt die Musikerin bekannt, dass sie ein Kind erwartet. Jetzt ist die Britin Mutter geworden - die Info kommt jedoch nicht von ihr selbst.

Die vielfach ausgezeichnete britische Musikerin Ellie Goulding ("Love Me like You Do") ist Mutter geworden. Das gab Ehemann Caspar Jopling in einer Instagram-Story bekannt. "Mama und Baby beide gesund und glücklich. Äußerst dankbar", schrieb er zum Foto eines Blumenstraußes.

Dieser Nachricht fügte er eine Art Absage zu weiteren Infos hinzu: "Die öffentliche Aufmerksamkeit, die mit Ellies Job einhergeht, kommentiere ich nie. Aber in diesem magischen und persönlichen Moment würden wir es wirklich zu schätzen wissen, wenn wir unsere Privatsphäre genießen könnten - Danke x". Deshalb sind weder das Babygeschlecht noch der Name bekannt.

Goulding und Jopling lernten sich 2016 kennen, nachdem sie bei einem von ihrer gemeinsamen Freundin, Prinzessin Eugenie, arrangierten Dinner, nebeneinander saßen. Im August 2019 feierten sie ihre Hochzeit. Ihr Babyglück konnte das Paar lange erfolgreich geheim halten: Erst vor wenigen Wochen hatte die Künstlerin ihre Schwangerschaft bekannt gegeben, als sie schon im achten Monat schwanger war.