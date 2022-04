Einer der größten Hollywood-Actionstars beendet krankheitsbedingt seine Karriere. Die Unterstützung für Bruce Willis ist riesig. Dafür bedankt sich seine Ehefrau und postet zudem ein inniges Bild des Schauspielers mit einer seiner Töchter.

Emma Heming-Willis hat sich in einer Instagram-Story für die große Anteilnahme an der Aphasie-Diagnose ihres Ehemannes Bruce Willis bedankt. "Eure Liebe, Unterstützung, euer Mitgefühl und eure Gebete helfen wirklich. Ich bin dankbar. Danke aus tiefstem Herzen", schrieb die 43-Jährige in einer Story, die vor dem Wochenende zu sehen war. Zuvor hatte die Familie in einem gemeinsamen Statement bekannt gegeben, dass der "Stirb langsam"-Star seine Schauspielkarriere im Alter von 67 Jahren und mit sofortiger Wirkung beenden würde.

"Als Familie wollten wir mitteilen, dass unser geliebter Bruce einige gesundheitliche Probleme erlebt hat, und dass bei ihm vor kurzem eine Aphasie diagnostiziert wurde, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt", hieß es in einer Mitteilung, die mehrere Familienmitglieder teilten.

Scout Willis, die 30 Jahre alte Tochter von Bruce Willis und dessen Ex-Partnerin Demi Moore, hatte sich zuvor bereits für die vielen unterstützenden Nachrichten nach der traurigen Botschaft bedankt. "Die Liebe, die ich gerade erfahre, haut mich einfach um. Danke euch allen, dass ihr meinem Papa und meiner ganzen Familie so viel Wärme und überwältigende Liebe entgegenbringt."

Emma Heming-Willis veröffentlicht Familienschnapschüsse

Emma Heming-Willis veröffentlichte nach ihrer Dankes-Story an diesem Freitag (1. April) zudem einen Instagram-Post, in dem sie ihrer Tochter Mabel Ray Glückwünsche sendet. "Träume groß, greife weiter nach den Sternen und genieße das Leben. Alles Gute zum 10. Geburtstag Mabel Ray. Danke, dass du uns gewählt hast, du wirst so geliebt und respektiert." Dazu postete Heming-Willis unter anderem ein Foto, auf dem die Zehnjährige mit ihrem Vater in inniger Umarmung abgelichtet wurde.

Emma Heming-Willis und Bruce Willis sind seit 2009 verheiratet. Neben Mabel Ray haben sie auch noch die sieben Jahre alte Tochter Evelyn. Die Töchter Scout, Rumer und Tallulah stammen aus der Ehe mit Demi Moore von 1987 bis 2000.

Nachdem die Familie des Schauspielers Willis' krankheitsbedingten Rückzug aus dem Filmgeschäft bekannt gegeben hatte, würdigten etliche Schauspieler und Regisseure ihren Kollegen. "Die Zusammenarbeit mit dir war eine besondere Zeit in meinem Leben", erklärte Anthony Hopkins. "Meine Liebe und meine Gebete sind bei dir und deiner Familie".

John Travolta erinnerte sich an einen Satz seines Freundes: "John, ich möchte, dass du weißt, dass ich das Gefühl habe, wenn dir etwas Gutes widerfährt, dass es auch mir widerfährt". Das zeige, wie großherzig sein Kumpel sein kann, schreibt Travolta. "Ich liebe dich, Bruce".