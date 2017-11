Unterhaltung

Nach zwei Jahren Beziehung: Emma Watson ist wieder Single

Eine der begehrtesten Schauspielerinnen Hollywoods ist wieder auf dem Markt: Schon vor mehreren Monaten sollen sich Harry-Potter-Star Emma Watson und ihr Freund getrennt haben - das ist bislang nur niemandem aufgefallen.

Nach knapp zwei Jahren ist Schluss: Schauspielerin Emma Watson ist nach Angaben mehrerer US-Medien nicht mehr mit ihrem Freund William "Mack" Knight zusammen. Die 27-Jährige und der zehn Jahre ältere Software-Manager sollen nach Angaben des US-Onlinemagazins "US weekly" schon seit einigen Monaten getrennte Wege gehen.

Zuletzt gemeinsam gesichtet wurde das Paar demnach bei einem Dinner in New York am 25. Mai. Dass bislang niemand etwas von der Trennung wusste, liegt auch daran, dass die durch die Harry-Potter-Filme bekannt gewordene Schauspielerin ihr Privatleben streng schützt. Gemeinsame Auftritte in der Öffentlichkeit waren also sowieso selten.

Begonnen hatte die Liebesgeschichte im Oktober 2015. Eines ihrer ersten Dates verbrachten die beiden damals im Broadway-Musical "Hamilton".

Quelle: n-tv.de