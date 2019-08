Auf ihrer Instagram-Seite lässt uns Dschungelkönigin Evelyn Burdecki an einem unbeobachteten Moment teilnehmen. Nun ja, so ganz unbeobachtet auch wieder nicht. Zumindest ein paar Schwäne haben ordentlich was zu gucken.

Erinnern Sie sich noch an den Schwan, der sich in ein Tretboot verliebt hatte? Wer sagt, dass sich ein Schwan nicht vielleicht auch in einen Menschen verlieben könnte? In Evelyn Burdecki zum Beispiel?

Die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin und amtierende Dschungelkönigin hat zumindest ein paar Argumente dafür freigelegt, dass es so kommen könnte. Zu bestaunen ist das in einem Video auf ihrer Instagram-Seite.

So hat sich Burdecki am Rande eines Sees ihres Oberteils entledigt und sitzt lediglich mit einer Bikini-Hose bekleidet auf einer Decke. Die Betrachter des Videos bekommen jedoch nur den Rücken der 30-Jährigen präsentiert. Die Vorderansicht dürfen dagegen ein paar Schwäne und Enten genießen, die in dem Clip vor Burdecki im See zu erspähen sind.

"So einen wünsche ich mir"

"Diese freundlichen Gesellen sind die einzigen, die exklusive Einblicke bekommen!", schreibt Burdecki folgerichtig in ihrem Kommentar. "Schwäne sind nämlich treue Gesellen!", erklärt sie weiter zur Begründung. Und: "So einen wünsche ich mir für meine Zukunft auch, also einen treuen Gesellen!"

Mit anderen Worten: Der Post könnte auch als indirekte Kontaktanzeige gewertet werden. Warum auch nicht? Beim "Bachelor" hat es ja schließlich nicht geklappt - hier flog sie bereits nach der ersten Folge raus. Und mit wem hätte sie schon im Dschungelcamp anbandeln sollen? Peter Orloff? Bastian Yotta? Dem Currywurst-Mann? Nicht doch!

Nun ja, vielleicht findet sich ja bald ein treuer Geselle für die Düsseldorferin. Interessenten sollten sich jedoch zu benehmen wissen. Schließlich hatte Burdecki erst vor Kurzem öffentlich gemacht, dass ihr häufig Penisbilder zugeschickt würden und erklärt, sich gegen diese Übergriffe künftig konsequent zur Wehr zu setzen. In Anspielung darauf versah sie auch ihr neues Video unter anderem mit dem Hashtag "No Fleischlappen".