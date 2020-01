Im Jahr 2018 ist Daniel Völz der RTL-"Bachelor" der Junggeselle und privat scheint er das auch zu bleiben. Sein aktuelle Beziehung mit Freundin Lisa ist in die Brüche gegangen.

Daniel Völz scheint kein Glück in der Liebe zu haben, der einstige RTL-Rosenkavalier ist wieder Single. Im März 2018 vergab er seine letzte Rose in der Kuppelshow "Der Bachelor" an Kristina Yantsen - die Beziehung hielt aber nicht lange. Im April 2018 gaben sie ihre Trennung bekannt. Seit Frühjahr 2019 schwelgte er mit Lisa im Liebesglück, doch jetzt teilte er in seiner Instagram Story mit, dass er wieder Single ist.

Zu den Gründen für das Ende der Beziehung will sich Völz nicht äußern. "Habt bitte Verständnis dafür, dass die Gründe dafür zwischen Lisa und mir bleiben."

"Ich habe sie sehr geliebt und sie wird auch immer in meinem Herzen bleiben. Danke für die schöne Zeit, die wir zusammen hatten", schrieb der 34-Jährige. Gemunkelt wurde über das Liebes-Aus schon länger, das letzte gemeinsame Foto auf Instagram veröffentlichte Völz im Oktober.