In den 90er-Jahren gehört Stephanie Seymour zu den angesagtesten Models auf dem Planeten. Heute ist sie 52, zum zweiten Mal verheiratet und vierfache Mutter. Nun muss sie jedoch den Tod ihres ältesten Sohns aus zweiter Ehe betrauern. Er starb an einer Überdosis.

Harry Brant, der Sohn von US-Supermodel Stephanie Seymour und dem Multimilliardär, Kunstsammler, Filmproduzenten und Unternehmer Peter Brant, ist tot. Er wurde nur 24 Jahre alt. Der Nachwuchsstar starb bereits am Sonntag an einer versehentlichen Überdosis, wie seine Familie in einer Erklärung an die "New York Times" mitteilte.

Seymour galt einst als Supermodel. (Foto: imago images/Mary Evans)

"Wir werden für immer traurig sein, dass sein Leben durch diese verheerende Krankheit verkürzt wurde", wird Harry Brants Familie von der Zeitung zitiert. "Er hat in seinen 24 Jahren viel erreicht, aber wir werden nie die Chance bekommen, zu sehen, wie viel mehr Harry hätte schaffen können."

Weiter heißt es in der Erklärung: "Harry war nicht nur unser Sohn, ein wunderbarer Bruder, liebevoller Enkel, Lieblingsonkel und fürsorglicher Freund, er war eine kreative, liebevolle und kraftvolle Seele, die Licht in die Herzen so vieler Menschen brachte."

Auch Harry Brant war Model

Wie seine Mutter arbeitete auch Harry Brant als Model. Zu sehen war er etwa in Kampagnen für die italienische "Vogue" und das Modeunternehmen Balmain. Er veröffentlichte außerdem eine Unisex-Make-up-Linie mit seinem Bruder für MAC und schrieb als Teenager für das Interview-Magazin, das seinem Vater gehörte. Berichten zufolge hatte er mehrere Jahre lang mit Suchtproblemen zu kämpfen.

Schlagzeilen machte Seymours Liaison mit Axl Rose. (Foto: imago images/Everett Collection)

Stephanie Seymour gehörte Anfang der 90er-Jahre neben Kolleginnen wie Kate Moss, Claudia Schiffer oder Naomi Campbell zu den internationalen Topmodels. Sie arbeitete nicht nur für zahlreiche renommierte Marken wie Chanel und Versace und zierte viele Magazin-Cover. Auch der "Playboy" lichtete sie mehrfach ab. Später versuchte sie sich zudem als Schauspielerin.

Liiert mit Axl Rose

Privat war sie von 1989 bis 1990 mit dem Musiker Tommy Andrews verheiratet. Mit ihm hat sie einen gemeinsamen Sohn. Schlagzeilen machte wenig später Seymours Beziehung mit dem Guns-N'-Roses-Sänger Axl Rose. Seymour ist auch im Video zum Song "November Rain" der Rocker um Rose zu sehen.

1995 gab Seymour dem 21 Jahre älteren Peter Brant das Jawort, der fünf Kinder aus einer früheren Beziehung in die Ehe mit einbrachte. Mit ihm zusammen bekam sie Sohn Harry sowie einen weiteren Sohn und eine Tochter.