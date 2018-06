Unterhaltung

Jon Snow heiratet seine Ygritte: "Game of Thrones"-Stars sagen Ja

Die Liebe ihrer Seriencharaktere bei "Game of Thrones" endet tragisch, im echten Leben soll es für Kit Harington und Rose Leslie aber für immer sein. Bei der stilechten Hochzeit auf einem Schloss dürfen auch die anderen "Game of Thrones"-Stars nicht fehlen.

Bei "Game of Thrones" haben Jon Snow und Ygritte eine stürmische Romanze - bis sie in seinen Armen stirbt. Im echten Leben gibt es für die Seriendarsteller Kit Harington und Rose Leslie dagegen ein Happy End: Die beiden Schauspielkollegen haben sich in Schottland das Ja-Wort gegeben.

Laut der "Daily Mail" wurde die Hochzeit auf Schloss Wardhill in Aberdeenshire gefeiert, das seit 900 Jahren im Besitz der Familie der Braut ist. Die kirchliche Trauung fand zuvor in der Kirche der kleinen Ortschaft Kirkton of Rayne statt. Fans der Schauspieler versammelten sich vor dem Schloss, um einen Blick auf das Brautpaar zu erhaschen. Wem das nicht gelang, blieb zumindest ein Blick auf Instagram. Auf Fotos ist dort zu sehen, wie Leslie - mit Blumenkranz im Haar und elfenbeinfarbenem Spitzenkleid - und Harington nach der Trauung mit einem Regen aus Reiskörnern begrüßt werden.

Kennengelernt hatte sich das Paar 2012 bei den Dreharbeiten für die Fantasie-Saga. Als Ygritte und Jon Snow verliebten sich die mittlerweile 31-Jährigen in der Serie ineinander, und offensichtlich funkte es auch im echten Leben. "Wenn du jemanden bereits attraktiv findest und dann in der Show ein Paar spielst, ist es sehr einfach, sich zu verlieben", sagte Harington im vergangenen Jahr der "Vogue". 2017 folgte die Verlobung.

Dass die Hochzeit nun mitten in den Dreharbeiten der achten und finalen "Game of Thrones"-Staffel stattfindet, stellte die Produzenten vor eine Herausforderung, denn natürlich waren unter den Hochzeitsgästen auch Teile des Serien-Casts. Unter anderem feierten Haringtons Serienschwestern Sophie Turner und Maisie Williams (Sansa und Arya Stark), Emilia Clarke alias Drachenmutter Daenerys Targaryen und Peter Dinklage (Tyron Lennister) mit den beiden.

Quelle: n-tv.de