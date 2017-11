Unterhaltung

"Ich hatte riesige Schmerzen": Grit Boettcher unterzieht sich Not-OP

Schauspielerin Grit Boettcher hatte offenbar Glück im Unglück. Von Schmerzen gequält sucht sie ein Krankenhaus in München auf. Die Ärzte dort retten ihr mit einer Operation das Leben.

Schauspielerin Grit Boettcher musste sich in einer Münchner Klinik einer Not-Operation unterziehen. Der Grund sei ein großes Aneurysma - eine Erweiterung der Bauchschlagader - gewesen, berichtet die "Bild"-Zeitung.

"Das Aneurysma war in kurzer Zeit so sehr gewachsen, dass wir alle Angst hatten", zitiert die Zeitung die 79-Jährige. "Ich hatte riesige Schmerzen, mein Sohn Tristan fuhr mich ins Krankenhaus. Die haben mich dann gleich dabehalten, weil Lebensgefahr bestand." Sie sei sehr dankbar, "dass die große OP so gut verlaufen ist. Und die Ärzte eingegriffen haben, bevor es zu spät war."

"Ich will nicht mehr müssen"

Boettcher will sich jetzt schonen, wie sie "Bild" weiter sagte. Sie nehme sich eine unbefristete berufliche Auszeit. "Es geht mir gut, aber ich habe im Moment keine Lust auf TV oder Theater. Ich habe mein Leben lang irgendetwas gemusst. Ich will nicht mehr müssen. Ich will nur wieder ganz gesund werden", so Boettcher. Ihre Kinder würden sich um sie kümmern. Neben dem 35-jährigen Sohn Tristan hat Boettcher auch noch die 54-jährige Tochter Nicole, die ebenfalls Schauspielerin ist.

Die 1938 in Berlin geborene Grit Boettcher hat sich sowohl im Theater als auch in Film und Fernsehen einen Namen gemacht. In den 60er-Jahren wirkte sie unter anderem in den Edgar-Wallace-Verfilmungen "Der schwarze Abt" und "Der Mönch mit der Peitsche" neben Joachim Fuchsberger mit. Einen Ausrutscher leistete sie sich mit dem Softsex-Filmchen "Der scharfe Heinrich". Erfolge feierte sie indes in den 70er-Jahren mit der Sketch-Serie "Ein verrücktes Paar" an der Seite von Harald Juhnke. Zuletzt sah man Boettcher etwa in TV-Produktionen wie "Das Traumschiff" und "Kreuzfahrt ins Glück" oder der Telenovela "Alisa - Folge deinem Herzen" (später "Hanna - Folge deinem Herzen").

Quelle: n-tv.de