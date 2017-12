Unterhaltung

Der n-tv Jahresrückblick: Gysi und Schmidt plaudern über 2017

Sie gelten beide als meinungsstark und pointiert: Am 26. Dezember blicken der Politiker Gregor Gysi und der Entertainer Harald Schmidt in einer gemeinsamen n-tv TV-Show auf das vergangene Jahr zurück. Die Zuschauer können live dabei sein.

Der Politiker Gregor Gysi und der Entertainer Harald Schmidt lassen gemeinsam bei n-tv das nachrichtenreiche Jahr 2017 noch einmal Revue passieren. Themen werden unter anderem die Bundestagswahl und ein Jahr US-Präsident Donald Trump sein.

Die beiden treffen sich für ihren Rückblick live vor Publikum im Club "Bricks" am Gendarmenmarkt in Berlin. Gysi und Schmidt gelten beide als meinungsstark, wortgewandt und schlagfertig. In der Sendung wollen sie sich über die für sie wichtigsten Themen und bemerkenswertesten Momente des Jahres austauschen.

Für Gysi ist der Jahresrückblick nicht das erste derartige Zusammentreffen mit einem Prominenten vor laufender Kamera. Im vergangenen Jahr plauderte der Politiker bereits mit Thomas Gottschalk. Im Jahr davor traf er auf den früheren CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach.

Die Sendung mit dem Titel "Gysi und Schmidt – Der n-tv Jahresrückblick" läuft am 26. Dezember um 23.10 Uhr auf n-tv. Wiederholungen gibt es am 27. Dezember um 17.10 Uhr sowie am 31. Dezember um 19.10 Uhr.

Quelle: n-tv.de