Vom Tellerwäscher zum Millionär - das ist der American Dream. Aber es gibt auch Alternativen, denn in den USA ist einiges möglich, was in Deutschland unmöglich wäre. Gigi Hadid, Supermodel unserer Zeit, bandelt mit einem Kandidaten aus dem Reality-TV an.

Gut sieht er ja schon aus, das muss man ihr lassen. Doch damit, dass sich Gigi Hadid ihren Lover ausgerechnet aus dem Bereich des Reality-TVs schnappt, hätten wohl die wenigsten gerechnet.

Hadid ist eins der gefragtesten Models der Welt. Zuletzt war sie mit Sänger Zayn Malik liiert. Dünkel aber kennt die 24-Jährige in der Hinsicht offenbar nicht. Lange wurde bereits über sie und den Kandidaten des amerikanischen "Bachelorette"-Formats getuschelt. Nun sollen die beiden ihr Liebe auf einer After-Show-Party der diesjährigen MTV Video Music Awards offiziell gemacht haben. Bei Camerons Ankunft soll Hadid ihm "eine innige Umarmung" gegeben haben. Außerdem "haben sich Tyler und Gigi geküsst", berichtet das US-Portal "E! News".

Gigi Hadid und Tyler Cameron sind nicht offiziell zusammen, werden aber immer wieder von Paparazzi abgelichtet. (Foto: imago images / MediaPunch)

Für Reality-Fans in den USA dürfte die Liaison von Hadid und dem 26-jährigen Cameron eine herbe Enttäuschung gewesen sein. Zwei Tage bevor er in New York erstmals mit Hadid gesichtet wurde, hatten Paparazzi ihn beim Verlassen der Wohnung von "Bachelorette" Hannah Brown in Los Angeles abgelichtet. Doch nun sieht es ganz danach aus, als habe er sich für Hadid entschieden.

"Er will gesehen werden"

Angeblich soll Cameron die Aufmerksamkeit, die ihm durch Hadid zuteil wird, besonders genießen. "Er geht sehr öffentlich bei ihr ein und aus", zitierte jüngst das US-Magazin "People" einen angeblichen Insider. "Man merkt, dass er gesehen werden will." Wenn Hadid damit mal nicht auf die Nase fällt!

Wenigstens mit Reality-Fernsehen kennt sie sich schon mal aus. Sie selbst war als Teenager gelegentlich im Rahmen von "The Real Housewives of Beverly Hills" zu sehen, weil ihre Mutter Yolanda Hadid dort eine der Frauen im Fokus war. Anders etwa als bei Modelkollegin Kendall Jenner, die durch "Keeping Up with the Kardashians" bekannt wurde, haftet Hadid aber kein TV-Image an.