Unterhaltung

Royaler Urlaub mit Papa Charles: Harry und William sammelten als Kinder Müll

Segeltörn, Jagd oder Pferderennen? Wenn Prinz Charles mit seinen Söhnen William und Harry Urlaub machte, hatte der mitunter gänzlich unglamouröse Seiten. In den Schulferien mussten die jungen Royals Müll aufsammeln - und hielten das für völlig normal.

Prinz Charles ist Umweltschützer durch und durch. Deshalb hat er seine Söhne William und Harry in den Schulferien weggeworfenen Müll anderer Leute aufsammeln lassen. Sein Vater lebe das, wofür er sich einsetze, sagte William in einer Dokumentation des britischen Senders BBC anlässlich des 70. Geburtstages des Thronfolgers am 14. November. Und dementsprechend mussten auch die Söhne mit anpacken.

Für seinen Bruder Harry und ihn selbst sei es in ihrer Kindheit normal gewesen, wenn sie Tüten zum Aufpicken des Abfalls bekommen hätten, sagte William nun. "Wir dachten, jeder muss so etwas machen." Auch ihr Vater habe sich an der Aktion im Urlaub in Norfolk beteiligt.

Prinz Charles ist ein erfolgreicher Ökobauer und setzt sich für den Klimaschutz und bedrohte Tiere ein. Die einstündige Dokumentation zu seinem runden Geburtstag zeigt die BBC am Donnerstagabend.

Die kürzlich auf Deutsch erschienene Dokumentation "Serving The Royals: Inside The Firm" zeigt aber, dass Charles sich in anderen Lebensbereichen weniger die Hände schmutzig machen möchte: Ein ehemaliger Butler von Prinzessin Diana berichtet unter anderem, dass Charles sich von seinen Bediensteten sogar die Zahnpasta auf die Zahnbürste machen oder einen Brief aus einem direkt neben ihm stehenden Papierkorb herausholen lässt.

Quelle: n-tv.de