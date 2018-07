Unterhaltung

Guck mal, Heidi!: Heard und Schnabel turteln in Wimbledon

Heidi Klum dürfte in diesen Tagen aus dem Gucken gar nicht mehr herauskommen. Gerade erst zog ihr Ex-"Küken" bei "Germany' Next Topmodel", Taynara Wolf, im "Playboy" blank. Jetzt zeigt sich ihr Ex-Freund Vito Schnabel in Wimbledon ganz verliebt.

Vor wenigen Tagen nutzten Vito Schnabel und seine neue Freundin Amber Heard die Wimbledon-Tribüne für ihr offizielles Debüt als Pärchen. Seit sie das hinter sich gebracht haben, gibt es kein Halten mehr. Am 11. Juli, dem neunten Tag des Tennis-Turniers, wurden sie wieder turtelnd und kuschelnd auf ihren Sitzen gesichtet.

Dieses Mal wirken die Aufnahmen deutlich verliebter als beim ersten Mal. Heard hatte ihre Arme um Schnabels Hals geschlungen, beide hatten ein breites Grinsen im Gesicht und genossen sichtlich die warmen Sonnenstrahlen, die während des Tennis-Matchs herrschten.

Keine unbeschriebenen Blätter

Der Kunsthändler und die US-Schauspielerin wurden bereits Anfang Mai zusammen gesehen. Seitdem wurde über eine mögliche Beziehung der beiden gemunkelt. Dieses Versteckspiel scheint nun offiziell vorbei zu sein.

Beide sind in Sachen Promi-Partner kein unbeschriebenes Blatt. Heard, die sich 2010 als bisexuell geoutet hatte, war bis 2012 mit der Künstlerin und Fotografin Tasya van Ree zusammen. Bei den Dreharbeiten zu "The Rum Diary" hatte sie im Jahr zuvor jedoch Johnny Depp kennen- und später auch lieben gelernt. Die beiden heirateten im Februar 2015, bevor Heard etwas mehr als ein Jahr später die Scheidung einreichte. Nach dieser Enttäuschung suchte sie Zuflucht in den Armen von Unternehmer Elon Musk. Doch auch diese Beziehung sollte nicht lange halten.

Vito Schnabel war vor Heard rund drei Jahre mit Heidi Klum zusammen. Doch schon zuvor hatte er sich einige andere berühmte Damen geangelt - die immer wieder deutlich älter waren als er. 2008 soll er eine Affäre mit dem australischen Model Elle Macpherson gehabt haben, später folgte eine Beziehung mit Demi Moore. Außerdem soll er auch mit Liv Tyler zusammen gewesen sein.

Quelle: n-tv.de