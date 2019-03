Zwischen dem Wendler und seiner Freundin liegt ein Altersunterschied von stolzen 28 Jahren. In ihrem ersten Interview zeigen sie nun, was sie füreinander empfinden und wie ernst es ihnen ist. Mit einer Liebeserklärung seiner 18-jährigen Freundin hat der Schlager-Star aber wohl nicht gerechnet.

Michael Wendler und seine 18-jährige Freundin Laura Müller halten sich seit Wochen in den Schlagzeilen. Die 28 Jahre jüngere Schülerin soll seit Anfang des Jahres die neue Frau an der Seite des Schlagerstars sein. Der hatte sich im Oktober von Ehefrau Claudia Norberg getrennt. Bisher hat das Paar die Öffentlichkeit mit zahlreichen Instagram-Postings an ihrer noch frischen Liebe teilhaben lassen. In einem RTL-Interview traten die beiden nun erstmals gemeinsam vor die Kamera - in dem Video-Clip findet vor allem Laura emotionale Worte.

"Heutzutage ist es selten, jemanden zu finden, der dich nicht wegen deines Körpers oder deines Status' liebt, sondern wegen deiner Person. Er gibt mir jeden Tag das Gefühl etwas Besonderes zu sein", erzählt die 18-Jährige und macht ihrem neuen Freund dann eine Liebeserklärung: "Du gibst mir ganz viel Liebe, weißt du das? Das macht mich sehr glücklich, Schatzi. Ich bin echt glücklich mit ihm. Ich bin echt in dich verliebt, Schatz."

Und was sagt der Wendler zu so viel Offenheit? "Fragt mich jetzt bloß nicht, was ich an Laura liebe. Ich kann das nicht so gut wie sie. Männer können das ja generell nie", erklärt der 46-Jährige. Seine Antwort auf die Gefühlsoffenbarung: "Wahnsinn, dankeschön, toll. Das berührt mich."

Umso deutlichere Worte findet der Wendler für all diejenigen, die den großen Altersunterschied zwischen ihm und seiner neuen Freundin kritisieren. "Wenn Laura minderjährig wäre, könnte man sich darüber sicher das Maul zerreißen. Aber sie ist volljährig." Ihre Liebe sei deswegen zwar sicherlich ungewöhnlich, aber nichts Unanständiges. Verwerflich findet er nichts an der Beziehung zu der 18-Jährigen. Er hoffe, dass sich die Aufregung bald legen werde.