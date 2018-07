Unterhaltung

Roseanne rastet auf Youtube aus: "Ich dachte, die Schlampe wäre weiß"

In einem weiteren Statement versucht die US-Schauspielerin Roseanne Barr ihren rassistischen Tweet gegen eine ehemalige Obama-Beraterin ins rechte Licht zu rücken. Die Aktion geht nach hinten los und die Seriendarstellerin verliert komplett die Fassung.

Nach ihrem rassistischen Tweet gegen die ehemalige Obama-Beraterin Valerie Jarrett hat Roseanne Barr auf ihrem YouTube-Kanal ein seltsames Video-Interview veröffentlicht, das sie in keinem guten Licht zeigt. Mit glühender Zigarette in der Hand und zerzaustem Haar versucht die 65-Jährige zu erklären, wie es zu ihrem umstrittenen Tweet kommen konnte.

Die Schauspielerin sieht in dem Clip mitgenommen aus, hat zerzauste Haare. Barr windet sich geradezu auf ihrem Sitz und zieht nervös an einer Zigarette. "Ich versuche über den Iran zu reden. Ich versuche über Valerie Jarrett und den Iran-Deal zu reden. Darum ging es in meinem Tweet", erzählt sie aufgeregt. Dann bricht es aus ihr heraus. "Ich dachte, die Schlampe wäre weiß, gottverdammt! Ich dachte, die Schlampe wäre weiß", schreit Barr fast schon hysterisch in die Kamera.

Ihren Auftritt hatte Barr Anfang Juli via Twitter angekündigt. Sie wolle in der nächsten Zeit keine TV-Interviews mehr geben. "Das ist zu stressig und nicht vertrauenswürdig. Ich filme das selbst und poste es auf meinem Youtube-Kanal. Die ganze Erklärung, was passiert ist und warum. Ich liebe euch. Abonniert den Kanal und macht euch bereit", so Barr.

Eigentlich war die Diskussion um ihre Person in den letzten Wochen wieder abgeflaut. Vor allem hatte sich Barr bereits auf verschiedenen Wegen entschuldigt. Daher ist es auch unklar, ob es sich bei dem Video um einen verstörenden Ausbruch oder einen Publicity-Gag handelt.

Die Komikerin hatte sich Ende Mai in einem kurz darauf gelöschten Tweet über Jarrett ausgelassen und geschrieben: "Hätten die Muslimbruderschaft und Planet der Affen ein Baby, würde es aussehen wie Valerie Jarrett." Darauf wurde das eigentlich erfolgreiche Revival ihrer Sitcom "Roseanne" abgesetzt. Kürzlich wurde bestätigt, dass der US-Sender ABC bereits im Herbst ein Spin-off unter dem Titel "The Conners" veröffentlichen wird. Barr wird in diesem keine Rolle spielen und auch nicht finanziell beteiligt sein.

Quelle: n-tv.de