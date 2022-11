Bei Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan und seiner Lebensgefährtin Sara Arfaoui geht es 2022 Schlag auf Schlag. Gleich dreimal haben die beiden in diesem Jahr ihre Hochzeit gefeiert. Nun folgt die nächste frohe Kunde: Das Paar erwartet sein erstes Kind.

Für Ilkay Gündogan könnte es derzeit kaum besser laufen. Bei Manchester City ist er seit Kurzem Kapitän. Im Achtelfinale der Champions League wartet demnächst RB Leipzig auf ihn. Und auch für den WM-Kader in Katar dürfte er gesetzt sein.

Von dem positiven Lauf in seinem Privatleben mal ganz zu schweigen. Schließlich scheint er mit Sara Arfaoui seine Frau des Lebens gefunden zu haben. Das brachten die beiden in diesem Jahr ja auch bereits dreifach zum Ausdruck.

Erst heirateten sie still und heimlich in Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen. Dann gaben sie sich ein weiteres Mal ganz romantisch das Jawort in Italien. Und schließlich erneuerten sie ihr Gelübde abermals mit einer pompösen Fete in der Türkei.

Die ersten Glückwünsche sind schon da

Damit auch ja keine Langeweile aufkommt, haben der 32-Jährige und seine fünf Jahre jüngere Frau nun auch schon das nächste Projekt in der Pipeline: Gündogan und Arfaoui werden zum ersten Mal Eltern. Das gab der Fußballer mit mehreren Schnappschüssen auf Instagram bekannt.

Zu sehen ist das ganz in schwarz gekleidete Paar in innigen Posen. Auf zwei Bildern umfasst Gündogan von hinten den Bauch seiner Frau. Auf dem dritten Bild sind die beiden von der Seite zu sehen. Während er ihr einen Kuss auf ihre Stirn gibt, ist ihr Babybauch auf dieser Aufnahme besonders gut zu erkennen.

"Baby Gundo", schreibt Gündogan zu den Fotos, gefolgt von einem blauen Herz-Emoji. Vermutlich spielt er damit auf seinen Nachnamen an, der inzwischen auch Familienname ist. Einen Hinweis darauf, wie das Kind tatsächlich mal heißen soll, liefert er hingegen nicht. "Wir können es nicht erwarten, dich zu treffen", fügt er lediglich noch an.

Dafür äußerte er sich gegenüber der "Bild"-Zeitung bereits zum Geschlecht des Nachwuchses. "Wir bekommen einen Jungen. Meine Frau Sara und ich haben uns immer Kinder gewünscht. Für mich ist das der Sinn des Lebens", verriet er. Dass er Papa werde, wisse er seit drei Monaten.

Zu den ersten Gratulantinnen und Gratulanten auf Instagram gehörten etwa Ann-Kathrin Götze, die Frau von Gündogans Kicker-Kollegen Mario Götze, und Christina Ginter, die mit Fußballer Matthias Ginter verheiratet ist. Und auch der Fanclub "Man City Army" ließ den werdenden Eltern natürlich seine Glückwünsche zukommen.