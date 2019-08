In schöner Regelmäßigkeit lädt ein Instagrammer Fotos auf seinem Profil hoch, auf denen er sich mächtig in Pose wirft. Und zwar nicht in irgendeine Pose. Er stellt Bilder von Sophia Thomalla nach. Und die reagiert darauf auf ihre Art.

Er nennt sich Roochie3000 und hat bei Instagram gerade einmal etwas mehr als 800 Follower. Mit seiner aktuellen Aktion könnte er aber einige mehr für sich gewinnen, denn der Mann macht sich auf sympathische Weise über Sophia Thomalla lustig. Die nimmt es mit Humor.

Mal liegt der bärtige Kerl mit Bauchansatz im roten Bandeau-Top lasziv am Pool herum, dann sitzt er im schwarzen Zweiteiler mit überkreuzten Beinen auf einem weißen Rattanstuhl. Auf einem dritten Bild kniet er in selbigem Bikini breitbeinig im Sand, hinter ihm zu sehen ist das Meer. Alle drei Fotos hat man doch irgendwo schon einmal gesehen, wenngleich vielleicht mit ein bisschen mehr Anmut und Sexiness. Richtig - Roochie3000 hat sich bei allen Bildern ein Vorbild an Sophia Thomalla genommen, die auf diese Weise für Fotos aus dem Urlaub in Portugal posierte, die auf ihrem eigenen Instagram-Account zu finden sind. Dort weilte sie vor Kurzem für einen Urlaub mit Mutter Simone und deren Freund Silvio Heinevetter.

"Goiler Typ mit goilem Leben"

Roochie3000 beschreibt sich bei Instagram mit den Worten: "Goiler Typ mit goilster Frau und goilsten Kids in goiler Stadt mit goilem Leben." In dieser Aufzählung fehlt auf jeden Fall noch "goilster Humor", findet wohl auch Sophia Thomalla. Sie teilt seine Arbeiten und schreibt unter anderem dazu: "Frechheit! Er hatte das bessere Wetter von uns beiden." Das Strandfoto sei ihr Favorit bislang, fügt sie noch hinzu. Aus einem anderen Kommentar von ihr geht hervor, dass sie und besagter Roochie3000 sich durchaus gut kennen: "Wenn du solche Freunde hast, brauchst du keine Feinde mehr", heißt es da.

Kommentiert wird das von allerlei Prominenten, darunter auch Sophia Thomallas Mutter Simone: "Na endlich! Ich habe schon drauf gewartet", meint sie zum neuesten Foto. Schauspieler Sven Martinek postet zahlreiche Emojis und droht an, vor Lachen zu sterben. Und Til Schweiger meint: "Ich feier dich gerade", wobei nicht ganz klar ist, ob er damit Thomalla oder Roochie3000 meint.