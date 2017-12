Unterhaltung

Frühes Weihnachtsgeschenk: James Corden freut sich über ein Mädchen

Er selbst wirkt manchmal noch wie ein Kind, so sehr freut er sich über die Stars, die er zu sich ins Auto lockt. James Corden ist nun aber tatsächlich zum dritten Mal Vater geworden. Es ist ein Mädchen, wie der Moderator verriet.

James Corden ist zum dritten Mal Vater geworden. Der Carpool-Karaoke-Star verkündete, dass seine Frau Julia Carey am Dienstag eine Tochter zur Welt gebracht habe: "Heute haben wir eine wunderschöne kleine Tochter bekommen. Sowohl ihr als auch ihrer Mutter geht es gut. Wir können nicht aufhören zu lächeln", schrieb der "The Late Late Show"-Moderator. In Richtung Harry Styles fügte er hinzu: "Danke, Harry, dass du als Gastgeber der Show eingesprungen bist, zweieinhalb Stunden vor Beginn."

Seit Juli ist bekannt, dass Corden und seine Frau ein drittes Kind erwarten. Die beiden sind bereits Eltern des sechsjährigen Max und der dreijährigen Carey. Als das Paar, das seit 2012 verheiratet ist, im September bei den Emmy Awards erschien, scherzte der Moderator noch über den Heißhunger seiner schwangeren Frau.

"Ich bin hier mit meiner schwangeren Frau, also denke ich meistens nur an Orte, an denen ich Snacks verstecken kann", erklärte Corden gegenüber "E! News". "Das ist alles, was ich wirklich tue - ich gehe herum und denke, 'Wo kann ich Snacks verstecken?' Weil sie alle sieben Minuten hungrig wird", fügte er lachend hinzu.

Der Moderator der "Late Late Show With James Corden" ist mit "Carpool Karaoke" weltweit bekannt geworden. Das Konzept - Corden sitzt mit Promis im Auto und singt mit ihnen - erfreut sich der allergrößten Beliebtheit sowohl beim Publikum als auch bei den Stars selbst. Adele, Lady Gaga, Madonna, Ed Sheeran, Justin Bieber, selbst Michelle Obama und viele weitere haben schon mitgemacht. Die aktuelle Show konnte er wegen des Familienneuzugangs nicht moderieren - Popsänger Harry Styles sprang wie gesagt ein.

Quelle: n-tv.de