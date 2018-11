Unterhaltung

"Erlöse uns": Juliette Lewis bittet Britney Spears um Hilfe

Schauspielerin Juliette Lewis glaubt, das Universum werde vom Teufel kontrolliert und hofft auf die Hilfe von Britney Spears. Ist die 45-Jährige etwa verrückt geworden? Ein neues Video legt das nahe.

US-Schauspielerin Juliette Lewis ist ganz offensichtlich ein besonderes großer Fan von Britney Spears. In zwei extrem emotionalen Instagram-Videos macht sie jetzt deutlich, was sie der Pop-Sängerin so alles zutraut.

Der Clip zeigt Lewis, ungeschminkt, mit auffallend glatter Stirn, etwas zu vollen Wangen und wildem Haar am Steuer ihres Wagens. Im Autoradio läuft gerade ein Song von Spears. Lewis verdreht die Augen, zieht Grimassen, ehe sie ihre Worte direkt an die Sängerin richtet: "Kannst du uns nicht retten, Britney Spears? Können wir überhaupt gerettet werden? Warum kontrolliert der Teufel das Universum?" Lewis wünscht sich "einfachere Zeiten".

60.000 Mal wurde das Video bereits gelikt. Vielleicht auch, weil Lewis sich im Text dazu direkt an die Medien wendet: "Ja, das hier soll die Leute zum Lächeln bringen, während wir alle versuchen, uns mit den furchtbaren Bränden in Kalifornien zu befassen. Ich versuche immer, das Leben mit Humor zu nehmen, wo es nur geht."

Juliette Lewis ist aktuell mit dem "Roseanne"-Ableger "The Conners" und der Serie "Camping" in den USA gut beschäftigt. Zeit für einen kleinen Spaß zwischendurch bleibt der 45-Jährigen aber offenbar trotzdem.

Quelle: n-tv.de