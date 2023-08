Er gründete die Band Karat mit, komponierte den Kult-Klassiker "Über sieben Brücken" und begeisterte das Publikum am Keyboard. Nun ist Ulrich "Ed" Swillms gestorben. Sein Ausnahme-Talent wurde schon früh entdeckt.

Der frühere Keyboarder der ostdeutschen Kultband Karat, Ulrich "Ed" Swillms, ist tot. Wie die Band bei Facebook bekanntgab, wurde das Karat-Gründungsmitglied und Komponist des Klassikers "Über sieben Brücken" am Montag "in aller Stille" beigesetzt.

Gestorben war Swillms demnach bereits am 27. Juni. "Wir respektieren das Anliegen seiner Familie, dass die Beisetzung und Trauerfeier im engsten Kreise stattfanden und folgen ihrem Wunsch, Eds Ableben erst jetzt bekannt zu geben", schreiben die Musiker. Swillms wurde 76 Jahre alt.

Ein Ausnahme-Künstler

Er habe die Band zwar 1987 verlassen, sei der Gruppe aber verbunden geblieben und habe seit 2005 regelmäßig als Gast mit auf der Bühne gestanden. "Wir wissen sehr zu schätzen, was er für Karat geleistet hat und verneigen uns vor einem Musiker, der wie kaum ein Zweiter die Band geprägt hat", fährt die Band fort. "Unsere Gedanken sind bei Eds Familie und Freunden. Und auch wenn es für seine Angehörigen nur ein schwacher Trost ist, seine Lieder leben in uns für immer weiter."

Ulrich "Ed" Swillms kann als Ausnahme-Künstler bezeichnet werden. Er wurde 1947 in Berlin geboren und erhielt mit acht Jahren Klavier-, Cello- und Klarinettenunterricht. Bereits mit 15 Jahren wurde er in der Spezialklasse der Hochschule für Musik "Hanns Eisler" aufgenommen, wo er Klavier und Cello lernte. Danach spezialisierte er sich in seinem Studium auf die beiden Instrumente. Später fiel er vor allem durch seine gewagten Eigenkompositionen auf. So kombinierte er bei Karat sehr geschickt verschiedene Stile, wie Rockmusik und Klassik miteinander.

Die Band Karat (gegründet in den 1970ern) hat von allen DDR-Formationen den größten Bekanntheitsgrad im Westen. Ihr Hit "Über sieben Brücken musst du gehn" wurde von Peter Maffay überaus erfolgreich gecovert. Nach der Wiedervereinigung wurde der Song mehrmals von beiden Interpreten gemeinsam aufgeführt, eine der wenigen deutsch-deutschen Beispiele von popkulturellem Zusammenwachsen.