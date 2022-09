Man erkennt sie fast nicht wieder: In ihrem neuesten Instagram-Post zeigt sich die neuerdings blonde Kim Kardashian mit einer ungewöhnlichen Frisur und gebleichten Augenbrauen. Einzig ihre Kehrseite verrät, dass es sich wirklich um die 41-Jährige handelt.

"Zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist", lautet ein bekanntes Sprichwort. Mit Blick auf Kim Kardashians neuestes Fotoshooting könnte es aber auch passend heißen: "Zeig mir deine Kehrseite und ich sage dir, wer du bist". Denn auf dem Cover der neuesten Ausgabe des US-Magazins "Interview" ist die Reality-TV-Darstellerin kaum wiederzuerkennen. Einzig ihr berüchtigter Hintern macht unmissverständlich klar, um wen es sich hier handelt.

Auf dem Cover posiert Kardashian vor einer riesigen US-Flagge. Ungewohnt: Ihre Augenbrauen hat sie sich bleichen und ihre ohnehin neuerdings blondierten Haare unter einer noch helleren Perücke versteckt. Diese hat sie sich zu einer 70er-Jahre-Frisur stylen lassen. Dazu kombiniert die 41-Jährige den Look mit einer Jeansjacke und einer passenden Hose. Der Leserschaft kehrt sie den Rücken zu, blickt über die Schulter - und zieht blank. Ihre Hose zumindest sitzt unter ihrem nackten Po. Ihre Haut wird lediglich von einem knappen Suspensorium bedeckt.

Das Motto der Ausgabe sei "American Dream" gewesen, erklärt Kardashian die Inspiration für das Fotoshooting auf ihrer Instagram-Seite. Auch in den anderen Bildern zeigt sich die vierfache Mutter patriotisch: So posiert sie in einem weißen Crop Top mit der Aufschrift "Made in America" und mit heruntergelassener Hose vor einem Spind oder lässt die Hose einfach ganz weg und schaut lasziv in die Kamera, nur mit Lederjacke und Sternenbanner-Unterhöschen bekleidet.

Gemischte Reaktionen

Im Interview mit der Chefredakteurin des Magazins, Mel Ottenberg, kommt Kardashian aus dem Schwärmen über das Shooting nicht mehr heraus. "Oh mein Gott. Ich habe es geliebt", sagt sie. "Die Zusammenarbeit mit Nadia Lee (Cohen) - wir harmonieren einfach so gut, wenn wir zusammen fotografieren. Sie ist die erste Fotografin, mit der ich mich wirklich voll ausgetobt habe." Demnach sei das Team dagegen gewesen, dass die Unternehmerin ein Suspensorium trage. Sie habe aber nicht nachgegeben: "Ich bin am besten, wenn ich sie ignoriere und tue, was ich will. Also bin ich froh, dass wir es getan haben."

Die Reaktionen auf die Bilderstrecke bei Instagram fallen jedoch gemischt aus. Während einige mit einem Feuer-Emoji reagieren, müssen viele andere Follower gleich mehrmals hinschauen, um Kardashian zu erkennen. Sie sehe aus wie Lady Gaga, Uma Thurman oder Influencer Jeffree Star, heißt es mitunter. Ein Fan kritisiert, dass die gefärbten Augenbrauen Kardashian "30 Jahre älter" aussehen lassen. "Schlechtester Look ever", urteilt ein Fan. Eine andere Userin findet das Foto einfach nur "cringe".