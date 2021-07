Fünf Kinder hat Arnold Schwarzenegger in den vergangenen 31 Jahren gezeugt. Zu seinem 74. Geburtstag lassen diese es sich nicht nehmen, dem "Terminator"-Star und Ex-Gouverneur mit gemeinsamen Schnappschüssen zu gratulieren. Arnies unehelicher Sohn, Joseph Baena, hat ganz besondere Wünsche für seinen Vater.

"Alles Gute zum Geburtstag, Papa! Ich liebe dich so sehr und kann es kaum erwarten, dich zu feiern", richtet sich Katherine Schwarzenegger in einem Instagram-Post an ihren Vater Arnold Schwarzenegger. Der "Terminator"-Star feierte am Freitag seinen 74. Geburtstag. An seinem großen Tag teilte die 31-Jährige gleich mehrere gemeinsame Schnappschüsse, die das Vater-Tochter-Duo unter anderem beim Reiten, beim Schwimmen oder in einer Hängematte zeigen.

Auch Sohn Patrick Schwarzenegger ließ es sich nicht nehmen, seinem Vater ein paar liebevolle Worte auf Instagram zu schicken. "Alles Gute zum Geburtstag, Papa! Kaum zu glauben, dass du letztes Jahr Opa geworden bist. Kann es kaum erwarten, zu sehen, was dieses Jahr passiert", schreibt er zu einem Video, das Schwarzenegger beim Trainieren mit schweren Gewichten zeigt. Einen entsprechenden Kommentar konnte sich der 27-Jährige dazu ebenfalls nicht verkneifen: "Außerdem habe ich keine Ahnung, wie du heute 74 sein und immer noch dieses Gewicht ziehen kannst. Ich hoffe wirklich, dass ich körperlich und geistig halb so stark bin, wenn ich in deinem Alter bin."

Tochter Christina Schwarzenegger hielt sich mit einem "Happy Birthday, Daddy" via Twitter kurz, teilte dazu aber ebenfalls drei gemeinsame Fotos mit ihrem Vater. Eines zeigt die 30-Jährige und Papa "Arnie" Arm in Arm in einer Winterlandschaft. Auf einem weiteren Schnappschuss umarmen sich die beiden in einem Flur, im Hintergrund ist eine Torte mit Kerzen zu sehen. Auf dem dritten Bild brechen sie gerade zu einer Mountainbike-Tour auf.

Zu guter Letzt gratulierte der 23-jährige Sohn Joseph Baena dem Schauspieler zu seinem 74. mit einem "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Papa!". Er wünschte ihm einen "Tag voller Schnitzel, Schnaps und Zigarren". Dazu veröffentlichte er ein Foto, das die beiden gemeinsam in einem Café zeigt.

Arnold Schwarzenegger ist Vater von insgesamt fünf Kindern. Katherine, Christina, Patrick und der 23-jährige Christopher stammen aus seiner Ehe mit der Nichte des 1963 getöteten US-Präsidenten John F. Kennedy, Maria Shriver. Die beiden trennten sich 2011, als bekannt wurde, dass Arnie einen unehelichen Sohn - Joseph - mit einer Haushälterin hatte. Katherine hat den Hollywood-Star inzwischen auch zum Opa gemacht, im August 2020 kam die kleine Lyla Maria zur Welt. Ihr Vater ist der "Guardians of the Galaxy"-Darsteller Chris Pratt, mit dem Katherine seit 2019 verheiratet ist.