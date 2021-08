Derzeit befindet sich die Nu-Metal-Band Korn nach langer Pause endlich wieder auf Tour durch ihr Heimatland USA. Nun aber müssen erste Konzerte auch schon wieder verschoben werden, weil sich Sänger Jonathan Davis mit dem Coronavirus infiziert hat und an Covid-19 erkrankt ist.

Schlechte Nachrichten für alle Korn-Fans: Sänger Jonathan Davis ist an Covid-19 erkrankt. Der 50-jährige Musiker sei "positiv auf Covid getestet" worden, teilt die Metalband in einem Statement in den sozialen Medien mit.

Am Samstag hätten die Bandmitglieder die "unglückliche Nachricht" erhalten. Eigentlich befinden sich Korn gerade auf großer Tour durch die Vereinigten Staaten und haben dafür je nach Stadt Bands wie Staind, Fire From The Gods sowie ’68 als Support dabei. Das Konzert am Wochenende sowie fünf weitere Auftritte, die in den kommenden Tagen in den USA stattfinden sollten, wurden nun in den September und Oktober verschoben. Zwei Konzerte Ende August in New York müssen sogar ganz ausfallen.

Sicherheit oberstes Ziel

"Wie immer ist es unser oberstes Ziel, die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten, daher muss dies getan werden", schreibt die Band. Davis habe "gute Laune, er ruht sich aus und erholt sich jetzt". An ihre Fans gewandt erklären Korn: "Wir sind von den Umständen genauso enttäuscht wie ihr, aber wir werden das durchstehen und können es kaum erwarten, euch wiederzusehen und aus allen Zylindern zu feuern."

Korn wurde im Jahr 1993 in Kalifornien ins Leben gerufen. Die Band gilt als Mitbegründer des Nu Metal. Neben Sänger Jonathan Davis gehören noch die Gitarristen James "Munky" Shaffer und Brian "Head" Welch, Bassist Reginald "Fieldy" Arvizu und Drummer Ray Luzier zur aktuellen Besetzung.