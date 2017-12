Unterhaltung

Unmoralisches Angebot: Lässt sich Dagi Bee nackt fotografieren?

Youtube-Star Dagi Bee wäre nicht die erste Prominente, die für ein passendes Angebot die Hüllen fallen lässt. Und tatsächlich: Wie die 23-Jährige jetzt verrät, wurde sie für einen Nacktfotokalender angefragt. Ob sie die Offerte wohl annimmt?

Als eine der bekanntesten Youtuberinnen Deutschlands bekommt Dagi Bee sicherlich zahlreiche Kooperations- und Geschäftsangebote. Eine der zwielichtigsten Anfragen teilte die 23-Jährige nun mit ihren Fans in einem ihrer neuesten Videos. "Jetzt kommt die Härte", erklärt sie und berichtet, sie habe ein Angebot bekommen, als Model für einen Kalender mit Nacktfotos zu posieren.

"Gerne möchten wir mit Ihnen in das Jahr 2018 starten und sehr viele junge, aber auch alte Herren würden Sie gerne das ganze Jahr lang begleiten. Würden Sie das auch gerne tun?", heißt es in der Mail-Anfrage, die Dagi Bee in dem Clip einblendet. Dann wird es konkret: Man biete der Youtuberin an, "gegen 10.000 Euro Gage einen Nacktfotokalender mit Ihnen zu gestalten", heißt es in dem Schreiben - mit "professionellem Fotoshooting" an "atemberaubenden Locations" und "natürlich viel Fun". Auch 30 Prozent der Einnahmen wolle man an Dagi Bee abtreten, wird versprochen.

"Never, never"

"Digger, dein Ernst?", zeigt sich der Youtube-Star noch immer verstört von der wenig professionell vorgetragenen Offerte. Zugleich macht Dagi Bee jedoch deutlich, dass sie grundsätzlich für Angebote dieser Art nicht zur Verfügung stehe. "Ich werde niemals im Leben irgendwas in dieser Richtung machen. Never, never", erklärt sie, so dass wohl auch der "Playboy" erst gar nicht anzuklopfen braucht.

Die Düsseldorferin Dagi Bee, die bürgerlich Dagmar Nicole Ochmanczyk heißt, besitzt seit rund fünf Jahren ihren eigenen Youtube-Kanal. Mit Videos, die sich oft um die Themen Mode, Kosmetik und Lifestyle drehen, stieg sie zu einer der erfolgreichsten deutschen Videoproduzentinnen bei der Plattform auf. Ihre Clips werden nicht selten mehr als eine Million Mal aufgerufen. Ihren Kanal haben über 3,5 Millionen Menschen abonniert.

Quelle: n-tv.de