Eine offizielle Bestätigung gibt es nicht. Doch die Indizien scheinen eine klare Sprache zu sprechen. Gerade mal ein halbes Jahr, nachdem die ehemalige "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darstellerin Valentina Pahde ihre Beziehung mit Sportler Dominik Gührs öffentlich gemacht hat, ist wohl schon wieder Schluss.

Schon die Bekanntgabe ihrer Beziehung mit dem professionellen Wakeboarder Dominik Gührs fiel eher verhalten aus. So postete Valentina Pahde im Mai auf ihrer Instagram-Seite zwar ein erstes Pärchenfoto mit ihm, das am Rande der Filmfestspiele in Cannes aufgenommen wurde. Doch offiziell wollte sie sich danach nicht zu den ins Kraut schießenden Liebesgerüchten äußern. Trotzdem waren sich alle sicher, dass die beiden nun wohl zusammen sein dürften.

Nur ein halbes Jahr später aber ist die Liaison offenbar ohnehin schon wieder vorbei. Auch dazu gibt es bis dato keine offizielle Stellungnahme der ehemaligen Darstellerin bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ). Doch alle Indizien sprechen für das Liebes-Aus.

Zu finden sind auch diese auf Instagram. So sind auf einmal alle Pärchenfotos verschwunden, die die 29-Jährige seit dem gemeinsamen Cannes-Auftritt mit Gührs veröffentlicht hatte. Und nicht nur das - die beiden sind sich auch gegenseitig entfolgt. Ein untrüglicheres Zeichen dafür, dass eine Beziehung am Ende ist, kann es in Zeiten der sozialen Netzwerke ja eigentlich kaum geben.

GZSZ-Abschied im März

Wirklich den Sack zu macht jedoch die "Bild"-Zeitung. Sie will gesicherte Informationen haben, dass Pahde und Gührs fortan tatsächlich wieder getrennte Wege gehen. Der Grund für die Trennung sollen die verschiedenen Interessen und Lebensweisen der beiden gewesen sein. Eine Anfrage der Zeitung beim Management der Schauspielerin blieb jedoch ebenfalls unbeantwortet.

Valentina Pahde verkörperte von 2015 bis März 2023 in GZSZ die Figur der Sunny Richter. Momentan nimmt sie sich eine längere Auszeit von der RTL-Serie - eine Rückkehr ist jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen. In der Vergangenheit war sie von 2015 bis 2016 mit ihrem einstigen GZSZ-Kollegen Raúl Richter liiert. Nach ihrer Teilnahme an "Let's Dance" 2021 rankten sich Liebesgerüchte um sie und Ex-Fußballer Rúrik Gíslason, der ebenfalls Kandidat bei der Tanzshow war.