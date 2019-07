Knapp drei Wochen sind seit dem Tod von Costa Cordalis vergangen. Drei Wochen, in denen sich vor allem die Familie des Sängers dem Verlust stellen musste. Nach der Trauerarbeit wagen sich Sohn Lucas und seine Frau Daniela Katzenberger nun wieder ein Stück nach vorn.

Der Tod von Costa Cordalis hat viele betroffen gemacht: Kollegen, Fans und insbesondere natürlich die Familie. Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger, mit der er seit 2016 verheiratet ist, meldeten sich nach dem Verlust zwar jeweils kurz zu Wort, doch ansonsten nutzten sie die vergangenen Wochen, um den Abschied vom Vater und Schwiegervater erst einmal zu verkraften und zu verarbeiten.

Nun, knapp drei Wochen nach dem Tod des Sängers, scheinen sich die dunklen Wolken über Lucas Cordalis und der Katze allmählich wieder ein wenig zu lichten. Jedenfalls melden sich inzwischen beide jetzt mit nach vorne gerichteten Posts auf Instagram bei ihren Fans.

So veröffentlichte Lucas Cordalis auf seiner Seite ein Foto, das ihn im Kreis seiner Familie zeigt - mit Katzenberger und der gemeinsamen Tochter Sophia. Dazu schreibt er: "Lange habe ich nichts mehr gepostet. Ich bin sicher, ihr wisst alle warum." Er wolle sich "für alle lieben Worte des Trostes" bedanken. "Das hat mir sehr geholfen. In solchen Momenten lernt man das Leben noch mehr zu schätzen, vor allem natürlich auch ganz wichtig, die Familie und Freunde", erklärt er.

Selfies und andere Schnappschüsse

Wenig später postete der 51-Jährige zudem ein Bild, das ihn mit einem Lächeln im Gesicht an einem Pool sitzend zeigt. "Wünsche euch einen schönen Sonntag", vermerkt er dazu.

Katzenberger wiederum präsentierte ihren Fans in den vergangenen Tagen nicht nur ein paar Selfies in gestreiftem Kleid. Sie folgte auch dem aktuellen Trend, sich und ihrem Mann mithilfe der "FaceApp" das Antlitz von Senioren zu verpassen. Ein weiterer Schnappschuss zeigt die 32-Jährige dabei, wie sie ihrem Lucas am Strand die Beine um den Hals legt.

Der jüngste Katzenberger-Post schließlich präsentiert den Reality-TV-Star im Bikini im Pool. Die Katze trägt dabei eine rote Basecap mit dem Schriftzug "Karma". Das Foto versah sie zudem mit dem Hashtag "Natürlich ist da Photoshop im Spiel". Mit anderen Worten: Katzenberger hat trotz des Verlusts ihres geliebten Schwiegervaters ihren Humor nicht verloren. Gut so! Besser könnte das Karma wohl kaum sein.