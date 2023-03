Läuten etwa bald die Hochzeitsglocken bei Schauspielerin Christina Hendricks? Nach ihrer ersten gescheiterten Ehe hat sich die 47-Jährige nun mit ihrem Partner George Bianchini verlobt. Der Antrag sei etwas ganz Besonderes, schreibt sie bei Instagram.

Christina Hendricks hat sich verlobt. Das gab die Schauspielerin bei Instagram bekannt. Der Antrag sei nicht wie jeder andere gewesen. Zu einem Pärchenfoto mit ihrem Partner, Kameramann George Bianchini, schrieb sie: "Wir haben uns gegenseitig einen Antrag gemacht und wir haben Ja gesagt! Ich werde ihn für immer lieben und immer für ihn da sein."

Laut "People" arbeiteten Hendricks und Bianchini für die erste Staffel der Crime-Comedy-Serie "Good Girls" (NBC) zusammen, die 2018 Premiere hatte und nach vier Staffeln 2021 endete. Im November 2021 kamen erste Liebesgerüchte auf, als sie gemeinsam eine Schau von Christian Siriano in Georgia besuchten.

Erste Ehe scheiterte

Für Hendricks ist es nicht die erste Ehe. Im Oktober 2009 heiratete sie Schauspielkollege Geoffrey Arend. 2019 gab das Paar seine Trennung bekannt." Vor zwölf Jahren verliebten wir uns und wurden Partner. Wir schlossen uns unseren beiden großartigen Familien an, hatten unzählige Lacher, fanden wunderbare Freunde und wurden mit unglaublichen Möglichkeiten gesegnet“, schrieb sie damals. "Heute gehen wir unseren nächsten Schritt gemeinsam, aber auf getrennten Wegen."

Christina Hendricks trat zum ersten Mal in der Fernsehwelt in den 2000ern in Erscheinung. Die heute 47-Jährige spielte ihre erste größere Fernsehrolle von 2000 bis 2001 in der Serie Beggars and Choosers. Danach hatte sie einige Gastrollen in Serien wie "Emergency Room" oder "Life", bevor sie von 2007 bis 2015 zum Cast der Erfolgsserie "Mad Men" gehörte. Sie verkörperte die Chefsekretärin Joan Holloway.

Für die Rolle wurde sie mehrmals für den Primetime Emmy Award nominiert, mit dem Ensemble gewann sie zwei Preise bei den Screen Actors Guild Awards. Von 2018 bis 2021 war sie in "Good Girls" zu sehen, eine Serie über drei Vorstadt-Mütter, die gemeinsam den lokalen Supermarkt überfallen wollen, um ihre Geldsorgen loszuwerden.