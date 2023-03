Marc Terenzi will an Solokarriere arbeiten

Marc Terenzi will nach seinem Rauswurf aus seiner Band Team 5ünf an einer Solokarriere arbeiten. Die Trennung nimmt er nicht allzu schwer. Neben seiner Musik will er sich auf noch etwas konzentrieren: seine Hochzeit mit Verena Kerth.

Nachdem er aus seiner eigenen Band 5ünf geflogen ist, will Sänger und Dschungelkönig Marc Terenzi an einer Solokarriere arbeiten. Der Rausschmiss scheint ihm nur wenig auszumachen. "Ich hatte eine gute Zeit mit der Band, aber generell ist für mich die Trennung jetzt ok", sagt er im Interview mit der "Bild".

Eigentlich wollte Terenzi mit 5ünf musikalisch voll durchstarten. Die Pläne fanden ein abruptes Ende. Das Management von Team 5ünf erklärte in einem Statement: "Er hat viele Chancen bekommen, aber nach all den Lügen und Fehltritten ist eine sinnvolle Zusammenarbeit nicht mehr möglich." Der Sänger habe Bandproben geschwänzt und sei außerdem mit einem blauen Auge bei einem Fotoshooting erschienen. Er selbst leugnet das.

Die Hochzeit im Blick

Der finale Tropfen war aber sein Fehlen bei einem 5ünf-Konzert in Mannheim. "Ich habe alles versucht, um rechtzeitig nach Mannheim zu kommen", sagt Terenzi, "aber mein Reiseplan hat sich geändert, ein Fahrer kam nicht, die Züge brauchten 12 Stunden - es war unmöglich zur Show zu kommen." Nun betont er, sein Herz liege in der Solomusik. Er habe seit 15 Jahren viele Songs geschrieben, inzwischen sei der Moment für seine Solo-Karriere gekommen.

Doch Terenzi hat nicht nur die Musik im Blick. Er betont, dass er sich zusätzlich auf die Hochzeit mit seiner Verlobten Verena Kerth konzentrieren wolle. Den Antrag machte er ihr direkt nach seinen Dschungelcamp-Aus Mitte Januar. Noch in diesem Jahr wollen die beiden heiraten.