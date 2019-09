Am Abend zog ein heftiges Unwetter über Essen hinweg. Teile der Bühne wurden in den Zuschauerraum geschleudert.

Nach Bühneneinsturz Marteria denkt an verletzte Fans

Teile der Bühne fliegen bei einem Konzert von "Marteria & Casper" umher und verletzen mehrere Zuschauer. Nun bedankt sich einer der Rapper bei Instagram und hofft auf einen guten Ausgang für die Verletzten.

Der Rapper Marteria hat sich bei Instagram zu den Ereignissen bei seinem Konzert am Samstagabend geäußert. In Essen kam es aufgrund eines Unwetters zu einer gefährlichen Situation für die Fans. Teile der Bühne wurden durch Luft gewirbelt und flogen in den Zuschauerraum. 20 Menschen verletzen sich, zwei von ihnen schwer.

"Wie ihr sicher alle aus den Medien erfahren habt oder vor Ort wart, mussten wir das Casper und Marteria Konzert in Essen gestern abbrechen" schreibt der Musiker zu einem Foto der Bühne. "Es kam auch zu Verletzen. Mehrere Personen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Wir sind tief betroffen und wünschen allen Verletzten schnelle Genesung, wir denken an euch!" Er danke zudem der Crew, den Einsatzkräften und den Behörden für ihr professionelles Handeln.

18.000 Konzertbesucher mussten das Gelände im Dunkeln verlassen, weil der Strom abgestellt worden war. Ärzte hätten etwa 150 Menschen betreut, viele standen unter Schock, berichtete die Feuerwehr. "Wir hoffen, dass ihr alle gut nach Hause gekommen seid", schreibt Marteria. Sie seien "mit allen Parteien im engen Austausch und hoffen zunächst, dass alle Verletzten schnell wieder gesund werden."

Es werde derzeit auch schon nach einer Möglichkeit gesucht, wann und wo das Konzert von "Marteria & Casper" nachgeholt werden könne. "Aber das Allerwichtigste ist jetzt erstmal die Gesundheit der Betroffenen."