Schon seit einer Weile gibt es Gerüchte um eine Beziehung zwischen Monica Bellucci und Tim Burton. Nun bestätigt die italienische Schauspielerin ihre Liebe zu dem Kultregisseur. Der Neid vieler Männer dürfte ihm damit sicher sein.

Bereits Anfang des Jahres gab es Gerüchte um eine Beziehung zwischen der italienischen Schauspielerin Monica Bellucci und dem US-amerikanischen Regisseur Tim Burton. Nun bestätigte die 58-Jährige diese in einem Interview mit der französischen Zeitschrift "Elle".

Bellucci gilt als eine der schönsten Frauen der Welt - und nun zählt sie wohl auch zu den glücklichsten. Im "Elle"-Gespräch schwärmte sie jedenfalls in den höchsten Tönen von ihrem neuen Partner. "Was kann ich sagen ... Ich bin froh, dass ich diesen Mann getroffen habe", erklärte sie. Es sei "eine dieser Begegnungen, die es nur selten im Leben gibt". Weiter führte sie aus: "Ich kenne den Mann, ich liebe ihn, und jetzt, wo ich ihn getroffen habe, beginnt ein neues Abenteuer."

Zudem sagte sie: "Ich liebe Tim. Und ich habe großen Respekt vor Tim Burton." Über die Arbeit des 64-Jährigen sagte sie: "Ich liebe diese Traumwelt, in der die Monster freundlich sind, als könnten wir unsere dunklen Seiten in etwas Helles, Verzeihendes verwandeln." Burtons Filme erzählten viel darüber. Derzeit arbeitet das Paar in London zusammen an dem Film "Beetlejuice 2". Der Streifen soll am 6. September 2024 in die Kinos kommen.

Lernten sich schon 2006 kennen

Bereits im Februar waren Gerüchte über eine Liaison der Stars aufgekommen. Die französische Zeitung "Paris Match" hatte damals berichtet, dass es bei den beiden im Oktober 2022 beim Lumière Film Festival in Lyon gefunkt habe. Bellucci überreichte Burton damals den "Lumiere Lifetime Achievement Award". Seitdem sah man sie immer wieder zusammen, etwa in der spanischen Hauptstadt Madrid. Am Valentinstag wurden sie küssend vor dem Hotel The Ritz Paris gesehen. Sie kennen sich schon seit vielen Jahren: Erstmals sollen sie sich 2006 beim Filmfestival in Cannes getroffen haben.

Monica Bellucci trennte sich im August 2013 von ihrem Ehemann Vincent Cassel. Den französischen Schauspieler hatte sie 1999 geheiratet. Das Paar hat zwei Töchter, die 18-jährige Deva und die 12 Jahre alte Léonie. Tim Burton bringt ebenfalls zwei Kinder mit in die Beziehung: Mit der britischen Schauspielerin Helena Bonham Carter bekam er Sohn Billy, heute 19 Jahre alt, und Tochter Nell, 15 Jahre. Die Beziehung hielt von 2001 bis 2014. Von 1987 bis 1991 war er mit der deutschen Malerin Lena Gieseke verheiratet.