Männer lagen Nicole Scherzinger stets zu Füßen. Doch die einstige Frontfrau der Pussycat Dolls war nie frei von Selbstzweifeln. Darüber spricht sie nun in einem nachdenklichen Instagram-Post und genießt zugleich ihren Auftritt im Bikini.

"Don't cha wish your girlfriend was hot like me?" ("Wünschst du dir nicht, dass deine Freundin so heiß wie ich wäre?"), sang Nicole Scherzinger einst als Frontfrau der Pussycat Dolls. Und keine Frage: So manche Männer hätten die Frage wohl mit "Ja" beantwortet.

Doch auch heute, mit bald 41 Jahren (Scherzinger feiert am 29. Juni ihren 41. Geburtstag), zählt die Sängerin für viele zu den schönsten Frauen auf dem Planeten. Nur Scherzinger selbst blickte auf sich stets mit kritischem Blick. So kritisch, dass sie früher sogar unter Essstörungen litt, wie sie bereits mehrfach in der Vergangenheit berichtet hat.

"Von außen betrachtet hatte ich ein tolles Leben, aber innerlich war ich totunglücklich", gestand Scherzinger etwa bereits 2014 in einem Interview mit dem Magazin "Cosmopolitan". Doch diese extremen Zeiten liegen inzwischen glücklicherweise hinter ihr.

"Verstehe, es leichter zu nehmen"

Das geht auch aus einem lebensfrohen, wenngleich nachdenklichen Post hervor, den die in Honolulu geborene US-Amerikanerin auf ihrer Instagram-Seite veröffentlicht hat. Auf mehreren Fotos zeigt sich Scherzinger, die aktuell in Italien Urlaub macht, im Bikini. In Yoga-Posen oder einfach ganz relaxed posiert sie vor einem von Felsen umgebenen Gewässer - ob es sich um einen See handelt oder einen Meeresausläufer, ist nicht eindeutig zu erkennen.

"Ein weiteres Jahr in der Sonne nähert sich und ich teile diese Bilder in Gnade, Dankbarkeit und sinnlicher Freude", schreibt Scherzinger zu den Aufnahmen. "Mein ganzes Leben lang habe ich mit meinem Gewicht und meiner Erscheinung gekämpft und tue das immer noch, aber mit dem Vorbeiziehen der Monde verstehe ich, es leichter zu nehmen", lässt sie die Follower in ihre Seele blicken.

Belohnung mit Pasta

"Das Leben ist zu kurz. Wir verbringen zu viel Zeit damit, uns selbst runterzumachen anstatt uns selbst aufzubauen. Mir ist klar geworden, dass ich zu erwachsen dafür bin und nicht so hart zu mir selbst sein muss", erklärt Scherzinger weiter. Sie müsse sich dafür entscheiden, sich und ihren Körper in allen Phasen anzunehmen. In der jetzigen Phase sei sie dankbar für den Körper, für den sie hart trainiert habe. "Jetzt belohne ich mich dafür, indem ich hier an einem meiner liebsten Orte mein Gewicht in Form von Pasta esse. Italien!", gibt sie sich zum Abschluss humorvoll.

Mit dem Post sprach Scherzinger offenbar vielen Leserinnen aus dem Herzen. So gesellen sich zu vorzeitigen Geburtstagsglückwünschen auch zahlreiche Kommentare mit diesem Tenor: "Nicole, du weißt gar nicht, wie sehr du mir jeden Tag hilfst. Deine Geschichte inspiriert mich! Ich gehe durch komplizierte Zeiten mit Blick auf meinen Körper und meine Psyche. Du bist das Licht in meinem Leben. Danke, dass du so unglaublich bist."