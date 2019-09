Was tut man nicht alles für den besten Kumpel? Zum Beispiel den Kilimandscharo besteigen. Das jedenfalls hat nun Oliver Pocher im Rahmen eines Junggesellenabschieds getan. Für den Comedian war es die "unglaublichste Woche" in seinem Leben.

Einen Junggesellenabschied der etwas anderen Art hat Oliver Pocher gefeiert. Der Comedian bestieg mit einer Männertruppe den Kilimandscharo im Nordosten von Tansania.

Die "unglaublichste Woche" in seinem Leben dokumentierte der 41-Jährige mit beeindruckenden Bildern auf seiner Instagram-Seite. "Wir haben den Kilimandscharo bestiegen und gelitten, geweint, gekämpft, entbehrt, aber am Ende es geschafft!", schreibt Pocher zu den Fotos, auf denen er und sein Team am sogenannten "Stella Point" zu sehen sein - eine von mehreren Gipfelstationen auf dem 5895 Meter hohen Berg.

"Bilder können gar nicht beschreiben, was wir erlebt haben", fügt Pocher hinzu. Beim Junggesellen soll es sich um seinen besten Freund handeln.

Freude auf das vierte Kind

Nach dem Trip kann sich der Komiker nun wieder auf seine eigene Familie konzentrieren, denn ihm und seiner Freundin Amira Aly steht ein freudiges Ereignis bevor: die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes.

Im November 2018 absolvierte Pocher, der bereits drei Kinder mit seiner Exfrau Sandy Meyer-Wölden hat, den ersten offiziellen Pärchen-Auftritt mit Aly. Im Mai verkündete das Paar die Schwangerschaft. Aly postete ein witziges Foto zweier Büroklammern, das unmissverständlich klar machte, dass die weibliche Büroklammer ein Baby erwartet. Die männliche Büroklammer daneben war als Oliver Pocher markiert.

Mit "Let's Dance" auf Tour

Sie habe die Hälfte der Schwangerschaft bald geschafft, verriet Aly Im Juni in einem RTL-Interview. Auf Instagram hält die werdende Mutter ihre Schwangerschaft fest und postet auch Babybauch-Bilder. Der werdende Papa wurde auch schon zur Unterstützung herangezogen. Im August veröffentlichte Aly ein Bild, das sie mit ihrem Freund Bauch an Bauch zeigt. Dazu schrieb sie: "Einmal Pasta, einmal Baby."

Beruflich hat Pocher in diesem Jahr ebenfalls noch Pläne: Er wird bei der Anfang November startenden "Let's Dance"-Live-Tour mit von der Partie sein. "Achtung liebes Publikum, macht euch somit auf ein einzigartiges Live-Abenteuer gefasst", kündigte Pocher in einem Statement an. Er wird mit seiner Tanzpartnerin Christina Luft an den Start gehen.