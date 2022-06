Am Montag muss sich Ozzy Osbourne einer großen Operation unterziehen. Nun informiert Ehefrau Sharon die Fans des Musikers über deren Verlauf. Offenbar ist der 73-Jährige auf einem guten Weg und kann das Krankenhaus bereits verlassen.

Ozzy Osbourne hat sich am Montag "einer sehr großen Operation" unterzogen, wie seine Frau Sharon wenige Tage zuvor in der britischen TV-Show "The Talk" ankündigte. Nun gab die 69-Jährige in ihrer Instagram-Story ein Update: "Ozzy geht es gut und er befindet sich auf dem Weg der Besserung!", schrieb sie. Die Liebe seiner Fans bedeute dem ehemaligen Black-Sabbath-Frontmann und Solo-Künstler "die Welt". Zudem bedankte sich Sharon Osbourne im Namen ihrer Familie "ganz herzlich für die überwältigende Menge an Liebe und Unterstützung im Vorfeld von Ozzys Operation".

Fotos, die der US-Promi-Seite "Page Six" vorliegen, zeigen Osbourne beim Verlassen des Krankenhauses. Der 73-Jährige wurde offenbar in einem Rollstuhl aus einer Klinik in Los Angeles gebracht - mit Ehefrau Sharon an seiner Seite. Wie "Page Six" berichtet, soll er aus eigener Kraft in ein wartendes Auto gestiegen sein. Schon im Vorfeld zu dem Eingriff war sich der Sänger und seine Familie aber schon sicher, dass dieser "wirklich den Rest seines Lebens" bestimmen würde, wie Sharon bei "The Talk" erklärte.

Unfall, Parkinson und Covid

Im Mai hatte Ozzy Osbourne im Interview mit dem "Classic Rock"-Magazin über seinen Quad-Unfall im Jahr 2003 gesprochen und dass er seither nicht mehr richtig laufen könne. "Ich warte nur auf eine weitere Operation an meinem Hals. (...) Ich habe jeden Morgen Physiotherapie. Mir geht es etwas besser, aber bei Weitem nicht so, wie ich es mir wünschen würde", sagte der Sänger.

Die Folgen dieses Unfalls sind nicht die einzigen gesundheitlichen Probleme, mit denen Ozzy Osbourne zu kämpfen hat. Anfang Januar 2020 machte er öffentlich, an Parkinson erkrankt zu sein. Im April dieses Jahres infizierte er sich dann auch noch mit dem Coronavirus. "Ich sorge mich gerade sehr um Ozzy", sagte Sharon Osbourne seinerzeit, doch verlief zumindest die Covid-Erkrankung einigermaßen glimpflich.

Eigentlich hatte Ozzy Osbourne schon längst wieder auf der Bühne stehen wollen. Mehrfach schon musste seine Abschiedstournee verschoben werden. 2019 und 2020 war seine angeschlagene Gesundheit schuld, dann die Pandemie. Auch die für Anfang dieses Jahr geplanten Konzerte wurden gecancelt. Sie sind jetzt für das Frühjahr 2023 angesetzt.