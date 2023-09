Privat soll Manuel Neuer in Form sein

Vaterfreuden und Verlobung? Privat soll Manuel Neuer in Form sein Artikel anhören

Sportlich liegt Manuel Neuers Karriere seit Monaten auf Eis. Nach seinem folgenreichen Skiunfall im vergangenen Winter kämpft der FC-Bayern Torwart weiterhin darum, zwischen die Pfosten zurückzukehren. Abseits des Platzes soll er aber gleich doppelten Grund zum Jubeln haben.

Die Hoffnung stirbt ja immer zuletzt. Und so ist FC-Bayern-Keeper Manuel Neuer immer noch optimistisch, irgendwann noch einmal ins Fußballtor zurückzukehren. In dieser Woche musste der 37-Jährige allerdings erst einmal einen weiteren Rückschlag verdauen. Aus seinem Plan, ins Mannschaftstraining bei seinem Verein zurückzukehren, wurde nichts. Nach seinem Skiunfall im vergangenen Winter, bei dem er sich den Unterschenkel gebrochen hatte, seien seine Beschwerden "sehr diffus", hieß es zuletzt.

Weniger diffus geht es unterdessen allem Anschein nach im Privatleben des Nationalspielers zu. Schließlich sollen er und Anika Bissel nun bereits seit rund drei Jahren ein Paar sein. Bevor Neuer mit der 23-Jährigen zusammenkam, die in Erlangen geboren wurde und in der Zweiten Liga beim ESV Regensburg als Profi-Handballerin unter Vertrag steht, durchlebte er jedoch auch abseits des Platzes einige Turbulenzen. Auf eine gescheiterte Liaison mit Kathrin Gilch folgte eine 2017 geschlossene Ehe mit Nina Weiß. Sie ging aber 2020 ebenfalls in die Brüche.

Nun also die Beziehung mit Anika Bissel. Und mit ihr soll Neuer jetzt sogar gleich doppelten Grund zum Jubeln haben. Jedenfalls wenn stimmen sollte, was die "Bild"-Zeitung herausgefunden haben will.

Babybauch noch nicht zu sehen

Demnach planen der Fußballer und die Handballerin ihre Hochzeit. Die Verlobung der beiden habe bereits stattgefunden, heißt es. Einzelheiten, wer wann wem wie den Antrag gemacht hat, werden allerdings vorerst nicht kolportiert.

Dafür verkündet die "Bild"-Zeitung noch ein anderes, auch nicht ganz unerhebliches Detail: Bissel soll schwanger sein und Neuer damit erstmals zum Vater machen! Ob das tatsächlich stimmt, hätte man eigentlich am vergangenen Wochenende überprüfen können. Da besuchte das Paar nämlich im Rahmen des FC-Bayern-Ausflugs zur Wiesn gemeinsam das Oktoberfest. Bissels dunkelblaues Dirndl habe jedoch keine eindeutigen Rückschlüsse auf einen möglicherweise bereits zu erkennenden Babybauch erlaubt, erklärt die "Bild"-Zeitung.

Offiziell bestätigt wurden zunächst weder die Verlobung noch die Vaterfreuden, denen Neuer angeblich entgegenblickt. Beim nächsten öffentlichen Auftritt des Paares dürften nun jedoch viele sicher noch ein bisschen genauer bei Bissel hinsehen.