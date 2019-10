Liebe vor Leuten hat eben wirklich nichts zu bedeuten - jedenfalls bei Janine Pink und Tobias Wegener. Bei "Promi Big Brother" verliebten sie sich, das Preisgeld verprassten sie zusammen. Doch nun ist schon wieder Schluss und Pink rechnet öffentlich mit dem Ex ab.

Die Beziehung zwischen dem "Promi Big Brother"-Paar Janine Pink und Tobias Wegener ist offiziell beendet. Erste Gerüchte über ein Liebes-Aus kamen auf, als die 32-jährige Janine alle gemeinsamen Fotos von ihrer Instagram-Seite gelöscht hatte. Doch wie schlimm die Zeit wirklich für sie war und ist, wird jetzt erst klar.

Gemeinsam gaben sie den "Promi Big Brother"-Gewinn aus, nun gehen Pink und Wegener getrennte Wege. (Foto: picture alliance/dpa)

Im "Sat.1 Frühstücksfernsehen" erzählt Pink: "Ich war immer hundertprozentig mit dem Herzen dabei - aber eben die andere Seite nicht." Demnach hätte Wegener Pink oft nicht bei sich übernachten lassen, wenn sie ihn in Köln besucht hätte. Wenn sie geweint hätte, hätte er gesagt, sie solle "nicht so ein Drama" machen.

Kontakt mit der Ex

Im Urlaub in Dubai - bezahlt von ihrer "Promi Big Brother"-Siegprämie - habe Wegener ihr dann auch nebenbei eröffnet, dass er noch auf die Richtige warte. Direkt nach dem Urlaub soll der 26-Jährige sich bei seiner Ex-Freundin gemeldet haben.

Auch nach der Beziehung habe sich Wegener laut Pink von keiner guten Seite gezeigt - etwa als er ein Party-Video aufgenommen hatte, kurz nachdem sie öffentlich von ihrem Liebeskummer erzählt hatte. "Da geht mir direkt die Pulsschlagader wieder hoch", sagte sie. "Ich poste noch, dass ich Liebeskummer habe und er macht sich so eiskalt ein paar Stunden später darüber lustig und lacht dann noch so dreckig. Ich dachte, ich drehe durch. Das ist wie ein Messer im Rücken." Ihre bittere Erkenntnis nach dieser Beziehung: "Ich denke immer an das Gute im Menschen - das ist mein Fehler."

Pink und Wegener hatten sich im Rahmen von "Promi Big Brother" lieben gelernt. Pink war als Darstellerin der RTL-II-Serie "Köln 50667" bekanntgeworden, Wegener durch seine Teilnahme an der RTL2-Show "Love Island".