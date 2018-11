Unterhaltung

Eins, zwei, Cha-Cha-Cha: RTL macht "Let's Dance" Beine

2019 geht "Let's Dance" in seine zwölfte Staffel. Das muss gefeiert werden. Und so hat sich RTL etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Mit dabei sind natürlich die Juroren Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi, aber auch "viele weitere bekannte Promis".

Im Jahr 2019 gibt es mehr "Let's Dance". Die RTL-Tanzshow kehrt nicht nur mit der zwölften Staffel auf die Fernsehbildschirme zurück. Zusätzlich zu den regulären TV-Shows wird auch eine Live-Tour durch Deutschland stattfinden.

"Die bekannte Jury um Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi wird jeden Abend live ihr Urteil fällen", teilt RTL zu der geplanten Event-Reihe mit. Sowohl die Profitänzer als auch "viele weitere bekannte Promis" würden auf der Bühne zu sehen sein. Daniel Hartwich moderiert die Show.

Welche Promis bei den Shows in ganz Deutschland dabei sein werden, ist noch nicht bekannt. Joachim Llambi hätte da jedoch schon den einen oder anderen Favoriten. "Alexander Klaws und Bernhard Brink! Der eine großartig, unser Bester, und der andere nicht so gut, aber total lustig - diese beiden würde ich mir wünschen", sagte er der "Bild"-Zeitung.

Llambi mag "den Wendler" nicht

Und auf wen könnte der Knallhart-Juror gut verzichten? "Den Wendler", gibt Llambi unumwunden zu. Bei ihm sei Langeweile programmiert. Autsch! Das dürfte bei der selbsternannten Schlagerikone, die 2016 bei "Let's Dance" den neunten Platz erreichte, gesessen haben.

Fest steht bereits, dass die größten Konzertarenen für die Live-Events gebucht wurden, darunter etwa die Mercedes-Benz-Arena in Berlin, die Westfalenhalle in Dortmund und die Olympiahalle in München. Ab Mittwoch, den 21. November, gehen die Tickets in den exklusiven Pre-Sale. Ab 23. November sollen sie dann an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich sein.

Hier gibt es 2019 "Let's Dance" live: Riesa (08.11.), Dortmund (09.11.), Mannheim (10.11.), Kiel (13.11.), Nürnberg (15.11.), Leipzig (16.11.), Braunschweig (19.11.), Berlin (20.11.), Oberhausen (21.11.), Bremen (22.11.), Hamburg (24.11.), Hannover (26.11.), Frankfurt am Main (27.11.), Köln (28.11.), München (29.11.)

Quelle: n-tv.de