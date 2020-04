Auch mit 74 Jahren denkt Ralph Siegel offenbar nicht an den Ruhestand. So arbeitet er aktuell etwa an einem Musical. Doch sein Körper fordert nun seinen Tribut. So muss sich der Komponist einer Herzoperation aussetzen, die ihm womöglich gerade noch das Leben rettet.

Man nennt ihn auch "Mister Grand Prix". Entweder aus echter Anerkennung oder leicht spöttisch, weil Ralph Siegel viele Jahre lang so gar nicht vom Eurovision Song Contest lassen konnte. Doch ganz egal, wie man zu seinem Dauereinsatz bei dem Gesangswettbewerb steht, Fakt ist auch: Siegel zeichnete als Komponist und Produzent für zahlreiche Schlager verantwortlich, die heute Gassenhauer sind - von "Fiesta Mexicana" über "Griechischer Wein" bis "Dschinghis Khan".

Auch mit seinen mittlerweile 74 Jahren rastet Siegel noch nicht. So arbeitet er aktuell etwa an einem Musical namens "Zeppelin", das eigentlich im November Premiere feiern soll. Doch nicht nur die Corona-Krise könnte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung machen. Auch gesundheitliche Probleme warfen Siegel zuletzt zurück, wie er nun im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung einräumte.

Erholung in Florida

So musste sich der Komponist jüngst einer Herz-OP unterziehen. Ihm sei in einem Krankenhaus in München ein Stent gesetzt worden, verrät er. "Eine Arterie war verstopft. Die Operation dauerte zweieinhalb Stunden." Zum Glück sei "alles gut gegangen".

Über die Zeit vor dem Eingriff erklärt Siegel dem Blatt: "Ich war in letzter Zeit sehr kurzatmig und hatte Wasser in der Lunge." Sein Hausarzt habe ihn ins Krankenhaus geschickt: "Dort sagte man mir, wäre ich drei Wochen später gekommen, dann wäre ich vermutlich gar nicht mehr gekommen. Dann hätte ich einen Herzinfarkt gehabt. Und den hätte ich unter Umständen nicht überlebt."

Von der Operation erholt sich Siegel nun in seinem Haus in Florida. Mit seiner 37 Jahre jüngeren Ehefrau Laura, die er 2018 heiratete, hat er sich dort in die Corona-Isolation zurückgezogen. Florida sei zwar bislang von einer Verbreitung der Infektionskrankheit weitgehend verschont geblieben, doch auch hier gebe es mehrere Fälle von Covid-19, sagt Siegel. Und er ergänzt: "Um kein Risiko einzugehen, bleiben wir zu Hause. Wir kehren erst nach Deutschland zurück, wenn sich die Lage dort normalisiert hat."