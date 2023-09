Als seine Ex Chrisean Rock ihr gemeinsames Kind zur Welt bringt, glänzt Rapper Blueface durch Abwesenheit. Aber vielleicht hat er die Geburt dennoch hautnah miterlebt. Schließlich konnten alle, die wollten, bei der Entbindung live zusehen.

US-Rapperin Chrisean Rock hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Das allein wäre vielleicht lediglich eine Randnotiz. Dass sie die Geburt live auf Instagram zeigte, sorgt indes für Schlagzeilen. Bereits während der Schwangerschaft der 23-Jährigen hatte es einigen Wirbel um das Baby gegeben.

Die Rapperin, die mit bürgerlichem Namen Chrisean Malone heißt, übertrug ihre Entbindung am Sonntag per Livestream auf ihrem Instagram-Account. Umrundet von Freunden und Verwandten presste und schrie die Sängerin, bis sie schließlich Freudentränen weinte. Sie brachte einen Sohn zur Welt, den sie prompt nach sich selbst benannte. Der Junge heißt nun ebenfalls Chrisean Malone.

Von dem Vater des Kindes, Rapper Blueface, war hingegen nichts zu sehen. Im Internet kursieren Aufnahmen, die ihn zum Zeitpunkt der Geburt anscheinend in einer völlig anderen Stadt zeigen, wie das US-Portal "TMZ" berichtet.

Blueface zweifelte Vaterschaft an

Angesichts der Vorgeschichte ist das jedoch nicht allzu verwunderlich: Als die Sängerin Anfang des Jahres ihre Schwangerschaft verkündet hatte, bezweifelte er, der Vater zu sein. "Um all eure Fragen zu beantworten - Rock und ich sind offiziell Geschichte, es ist nur noch rein geschäftlich zwischen uns. (...) Sie ist mit dem Kind eines anderen schwanger, es ist nicht meins", teilte er via X (früher Twitter) mit. Kurz darauf legte er in einem weiteren Post nach: "So lange ich keinen DNA-Test sehe, ist es nicht meins."

Musikkollege Blueface ist der Vater. (Foto: IMAGO/MediaPunch)

Zwar legte Chrisean Rock den entsprechenden Beweis im Juni vor, die skandalöse On-Off-Beziehung scheint das aber nicht gerettet zu haben. Stattdessen produzierte das Ex-Paar wiederholt Negativschlagzeilen. So kursierten etwa Berichte von gegenseitiger häuslicher Gewalt im Netz. Auch auf offener Straße sollen die beiden laut "TMZ" schon aufeinander losgegangen sein. Zudem soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Blueface und dem Vater von Chrisean Rock gekommen sein.

Während Chrisean Rock zum ersten Mal Mutter geworden ist, ist Blueface nun schon zum dritten Mal Vater: Der 26-Jährige hat bereits zwei Kinder aus einer früheren Beziehung.