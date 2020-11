Das hätte böse ausgehen können: Bei einem Fotoshooting mit ihren Freundinnen am Strand stürzt sich Rebel Wilson in die Fluten. Die Schauspielerin unterschätzt die Stärke der Wellen und wird gegen einen Felsen gedrückt. Auf Instagram teilt sie ihr Leid.

Am Traumstrand posieren will gelernt sein. Das musste Schauspielerin und Komikerin Rebel Wilson schmerzhaft am eigenen Leib erfahren, wie sie ihren Followern auf Instagram verraten und vor allem gezeigt hat. Eigentlich habe sie im Mexiko-Urlaub mit zwei Freundinnen nur "heiße Fotos" machen wollen. Dabei unterschätzte die 40-Jährige nach eigenen Angaben allerdings die Stärke der Wellen. Diverse Wunden an Bein, Arm und ihrer Brust zeugen jetzt von dieser Fehlkalkulation.

Zu dem Missgeschick war es gekommen, weil die Tasche einer ihrer Begleiterinnen von den Wellen erfasst und weggetrieben wurde - samt Reisepass. Selbstlos und wohl auch etwas leichtsinnig eilte Wilson zur Rettung. Dabei wurde die Australierin gegen die Felsen gedrückt. "Meine linke Brust hat das meiste vom Aufprall abbekommen", schildert Wilson in ihrer Instagram-Story, während sie sich einen Eisbeutel an die betroffene Stelle hält.

Glück im Unglück: Den Pass ihrer Freundin konnte sie dennoch erfolgreich retten. Zudem entstanden zwar nicht wie geplant heiße Strandschnappschüsse, dafür aber "einige großartige Boomerangs", scherzt Wilson.