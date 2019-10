Bei einem Interview fühlt Anna Wintour Rihanna ordentlich auf den Zahn. Die "Vogue"-Chefin will wissen, wann die Sängerin endlich ihr erstes Baby bekommt. Jetzt äußerst sich der Popstar noch einmal zum Thema Familienplanung.

Auf dem aktuellen Cover der US-"Vogue" ist Rihanna abgebildet. Passend dazu interviewte die Sängerin Magazin-Chefin Anna Wintour für die Video-Reihe "Go Ask Anna" - also "Los, frag Anna" - und bekam ihrerseits Fragen von ihr gestellt.

Neben so wichtigen Dingen wie "Wie lange hast du deine Frisur schon?", "Welches ist deine liebste Reality-TV-Show?" oder "Kannst du kochen?", wollte Rihanna von Wintour vor allem Tipps in Sachen Mode bekommen. Also nannte ihr die alterslose 69-Jährige einige ihrer aktuellen Lieblingsdesigner, darunter Telfar Clemens, Kerby Jean-Raymond und Emily Bode. Und sie lobte Rihanna für ihren Look bei der von der "Vogue" veranstalteten Met Gala 2015.

Schwangerschaftsgerüchte erwartet

Dann war es an Wintour, Rihanna Fragen zu stellen, und sie fiel gleich mit der Tür ins Haus. "Wirst du bald ein Baby bekommen?", hieß es ohne Vorwarnung. Die 31-Jährige geriet ordentlich ins Schleudern, sagte dann aber stockend: "Ich denke darüber nicht nach. Gott hat seine eigenen Pläne, aber ich freue mich schon über die vielen Schwangerschaftsgerüchte nach diesem Interivew."

In einem jetzt erfolgten Gespräch mit "Page Six", das Rihanna am Rande eines Fashion-Events ihres Labels "Rihanna by Rihanna" gab, verteidigte sie die freche Frage von Wintour. Sie habe es in Ordnung gefunden, danach gefragt worden zu sein. "Viele Frauen kommen dann in so eine Verteidigungshaltung. Es ist sehr persönlich. Es ist unser Körper. Und natürlich ist es auch unsere Zeit. Und es ist nicht zwingend jedermanns Traum, Mutter zu werden. Aber es ist meiner, und ich bin fein damit. Anna hat nur gefragt, was die Leute wissen wollen."

Rihanna bei der Met Gala 2015. (Foto: imago/ZUMA Press)

Wintour stellte ihr im "Vogue"-Video-Interview noch weitere Fragen, darunter die nach ihrer Traumrolle beim Film. Daraufhin meinte die Sängerin, dass sie am liebsten einmal einen Bösewicht mimen würde. Die zwei sprachen auch noch über das Kleid, das Rihanna gerne auf ihrer Hochzeit tragen würde. Sie verriet, dass sie von einer Kollaboration zwischen ihr selbst und Designer John Galliano träume. Details zum nächsten Album ließ sich Rihanna allerdings auch von Wintour nicht entlocken.