"Wir alle vermissen sie schrecklich", fasst ein Agent von Samantha Weinstein den Schock in Worte. Die Schauspielerin hat mit gerade mal 28 Jahren den Kampf gegen eine Krebserkrankung verloren. Bekannt war sie unter anderem aus einer Neuverfilmung des Stephen-King-Romans "Carrie".

Die kanadische Schauspielerin Samantha Weinstein ist im Alter von lediglich 28 Jahren gestorben. Sie erlag bereits am 14. Mai im Princess Margaret Hospital in Toronto einer Erkrankung an Eierstockkrebs, wie der US-Branchendienst "The Hollywood Reporter" berichtet. Das Portal zitiert einen Agenten der Schauspielerin mit den Worten, Weinstein habe noch bis zum 4. Mai an Aufzeichnungen für eine Sprecherrolle gearbeitet. "Wir alle vermissen sie schrecklich", sagte er zudem.

Auf dem Instagram-Account der Schauspielerin heißt es: "Nach zweieinhalb Jahren Krebsbehandlung und einem Leben mit Reisen um die Welt, dem Vertonen einer Fülle von Cartoon-Tieren, Musik machen, und mit mehr Wissen über das Leben, als es die meisten Menschen je haben werden, macht sie sich auf den Weg zu ihrem nächsten Abenteuer." Zum Zeitpunkt ihres Todes sei Weinstein von ihren Liebsten umringt gewesen.

Durchbruch schon als Zehnjährige

Samantha Weinstein wurde am 20. März 1995 in der kanadischen Metropole Toronto geboren. Sie begann bereits im Alter von sechs Jahren ihre Schauspielkarriere. So konnte sie dann auch schon als Zehnjährige ihren Durchbruch feiern - mit ihrer Rolle der Josephine in "Big Girl", ein erfolgreicher kanadischer Kurzfilm.

Es folgten weitere Film- und Fernsehrollen. Zudem lieh sie diversen Cartoon-Figuren ihre Stimme, war Singer-Songwriterin und Frontfrau einer Rockband namens Killer Virgins. Einen ihrer wichtigsten Auftritte hatte sie 2013 im Remake des Horrorstreifens "Carrie", basierend auf einem Roman von Stephen King. In dem Film verkörperte sie neben Chloë Grace Moretz in der Titelrolle die Highschool-Schülerin Heather.