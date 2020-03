Privat läuft es bei Sarah Lombardi momentan offenbar super. Gerade erst machte sie mit ihrem neuen Freund einen Kurzurlaub. Beruflich aber muss die Sängerin jetzt eine ordentliche Schlappe wegstecken.

Seit einigen Wochen ist Sarah Lombardi offenbar mit Amateur-Fußballer Julian Büscher zusammen. Zumindest wurden die zwei vermehrt gemeinsam beim ungenierten Knutschen in der Öffentlichkeit gesichtet. Ein Statement zu ihrem Beziehungsstatus gab es von der Sängerin allerdings noch nicht.

Nun waren die zwei aber gemeinsam mit einem befreundeten Pärchen im Kurzurlaub im niederländischen Arnheim. In der Instagram-Story der 27-Jährigen konnte man den Freunden dabei zuschauen, wie sie üppig frühstücken und dann bei einer 40-Kilometer-Radtour die Natur genießen. Möglicherweise ist das schon der nächste Schritt und es dauert nicht mehr lange, bis Lombardi und Büscher es offiziell machen. Reisen wie diese sind allerdings auch für die zwei frisch Verliebten aufgrund der Corona-Lage vorerst nicht mehr drin.

Show auf Eis gelegt

Beruflich läuft es bei Lombardi gerade nicht ganz so rund. Gerade erst startete Sat.1 mit "United Voices - Das größte Fanduell der Welt" eine neue Show mit der ehemaligen Teilnehmerin von "Deutschland sucht den Superstar" als Moderatorin. Dabei treten zwei prominente Sänger zusammen mit ihren größten Fans gegeneinander an und liefern sich ein Gesangsduell. Sie präsentieren eine besondere Version der bekanntesten Hits, eine Jury von 100 Studio-Zuschauern entscheidet. Und obwohl im Oktober des vergangenen Jahres bereits drei Folgen der Show abgedreht wurden, stellt der Sender das Ganze nun auch schon wieder ein.

In der ersten Folge traf Rapper Sido auf Sänger und "The Voice Kids"-Coach Sasha. Als nächstes hätte es die Duelle zwischen Angelo Kelly und The BossHoss sowie Boy George und East 17 zu sehen gegeben. Doch war das Zuschauerinteresse womöglich zu gering. Laut Mediendienst "DWDL" hat Sat.1 die Show am kommenden Freitag jedenfalls bereits aus dem Programm geworfen und durch "Harry Potter und der Stein der Weisen" ersetzt. Zu den Gründen für die Programmänderung wollte sich der Sender dem Branchendienst "DWDL" zufolge nicht äußern. Es seien "programmstrategische Gründe", hieß es demnach nur.