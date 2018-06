Unterhaltung

"Ein ganz toller Mensch": Sarah Lombardi im Schwärm-Modus

Nur zaghaft rückte Sarah Lombardi damit raus, dass sie einen neuen Freund hat. Doch nachdem inzwischen alle Welt Bescheid weiß und sogar die Identität des Mannes geklärt ist, brechen bei ihr alle Dämme. Pietros Ex gerät so richtig ins Schwärmen.

Wer dachte, der Hype um Pietro und Sarah Lombardi, ihr Liebes-Aus und die Zukunft, die das Leben für sie bereithält, würde alsbald abflachen, lag daneben. Immer noch gucken viele Menschen ganz genau hin, was in dieser Real-Life-Soap vonstattengeht. Dementsprechend groß war die Welle, die die Nachricht von Sarahs neuem Freund am Mittwoch schlug.

Ob die heute 25-Jährige wohl damit gerechnet hat, einmal derart im Fokus der Öffentlichkeit zu stehen, als sie damals bei "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) teilnahm? Nun gut, inzwischen dürfte sie den Wirbel um ihre Person gewohnt sein und weiß auch, daraus Kapital zu schlagen - etwa mit ihren vielen Werbebotschaften, die sie in den sozialen Netzwerken postet.

"Sehr glücklich im Moment"

Das Netzwerk Instagram nutzte sie nun jedoch abermals auch, um hier weitere Details aus ihrem aktuellen Privatleben auszuplaudern. Hatte sie zunächst nur ein Foto gepostet, das sie an der Hand ihres neuen Freundes zeigt, bricht es nun in einer Instagram-Story regelrecht aus ihr heraus.

"Ich mach da eigentlich gar kein großes Geheimnis draus: Ich bin verliebt", erklärt Sarah Lombardi ihren rund 830.000 Instagram-Fans. Tatsächlich habe sie ihren neuen Partner bereits Ende letzten Jahres kennengelernt. Aber natürlich sei es so, "dass man es nicht direkt am Anfang schon publik macht, weil man erst mal schaut, wo die Reise hingeht, man sich kennenlernt".

Gleichwohl wolle sie nicht den ganzen Tag Versteck spielen, zumal sie voll und ganz hinter ihrer neuen Liebe stehe. Sie sei "wirklich sehr, sehr glücklich im Moment" und habe einen "ganz tollen" und "liebevollen Menschen" an ihrer Seite, den sie auch "sehr gern" habe. Dass ihr neuer Freund, ein gewisser Roberto aus Berlin, nicht in der Öffentlichkeit stehe, finde sie nicht schlimm, so Sarah Lombardi - "ganz im Gegenteil".

Pietro wusste Bescheid

Potenziellen Hatern, die ihr immer noch Vorwürfe wegen der zerbrochenen Beziehung mit Pietro machen, schiebt die Sängerin prophylaktisch schon mal einen Riegel vor: "Ich bin 25. Und dass ich nochmal einen Mann kennenlerne ... Ich glaube, es wäre schlimm gewesen, wenn es nicht so wäre, weil ich ja auch einfach ein Mensch bin, der eine Familie haben möchte, der mit jemand alt werden möchte und der an die Liebe glaubt."

Pietro habe dabei von Anfang über den neuen Mann an ihrer Seite Bescheid gewusst, stellt Sarah Lombardi klar. "Und ich glaube auch, dass er sich für mich gefreut hat." Jetzt bräuchte eigentlich nur noch Pietro eine neue Partnerin. Dann wäre die Patchwork-Familie des Ex-Paares mit Söhnchen Alessio wirklich perfekt.

Quelle: n-tv.de