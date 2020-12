Jutta Lampe stand über Jahrzehnte auf deutschen Theaterbühnen und überzeugte mit ihrem leidenschaftlichen und emotionalen Schauspiel. Zudem arbeitete sie an mehreren Kinofilmen und TV-Produktionen mit. Im Alter von 82 Jahren ist die Schauspielerin nun gestorben.

Über Jahrzehnte prägte Jutta Lampe die deutsche Theaterszene, nun ist die Schauspielerin im Alter von 82 Jahren gestorben. Das bestätigte eine Sprecherin der Berliner Schaubühne unter Berufung auf die Familie.

Lampe arbeitete lange Jahre an dem Haus, arbeitete mit Regisseuren wie Peter Stein und Luc Bondy zusammen. Außerdem war sie in mehreren Filmen von Margarethe von Trotta zu sehen ("Die bleierne Zeit", "Schwestern oder die Balance des Glücks", "Rosenstraße").

Vor allem in Inszenierungen von Stein blühte Lampe in ihrer Zeit in Berlin auf. Stein war es auch, der die junge Schauspielerin 1964 im Theater Bremen entdeckte und sie als eine der ersten Schauspielerinnen der Berliner Schaubühne engagierte. Fortan stand Lampe mehr als 30 Jahre in Berlin auf der Bühne, spielte in Stücken von Shakespeare über Goethe bis Tschechow.

Lampe stand für leidenschaftliches und emotionales Schauspiel, blieb ihrer Linie stets treu. "Vor zehn Jahren, als wir da aus der Schaubühne rausgehen durften, da waren die jungen Schauspieler und die jungen Regisseure, die wollten uns irgendwie beschimpfen, weil wir so altes Theater machen, also mit Gefühlen und so", sagte Lampe 2009 bei ihrer Tätigkeit als Jurorin für den Alfred-Kerr-Preis.

Den jungen Ansatz mit "cool und schnell reden" empfand sie als "ganz furchtbar". Aus Vorstellungen sei sie meistens traurig oder ein bisschen ärgerlich rausgegangen. Ins Theater sei sie aber trotzdem immer wieder gegangen.