Suzanne Somers hat in einer ganzen Reihe an Filmen und Serien mitgewirkt. Doch bekannt machten sie vor allem zwei Formate: "Herzbube mit zwei Damen" und "Eine starke Familie". Unmittelbar vor ihrem 77. Geburtstag verliert die Schauspielerin nun ihren jahrelangen Kampf gegen den Krebs.

Suzanne Somers ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Ihre langjährige Pressesprecherin, R. Couri Hay, bestätigte den Tod der US-Schauspielerin gegenüber dem "People"-Magazin. "Suzanne Somers ist in den frühen Morgenstunden des 15. Oktober friedlich zu Hause verstorben. Sie überlebte eine aggressive Form von Brustkrebs über 23 Jahre lang", schrieb Hay in einer Erklärung, die sie im Namen der Familie der Schauspielerin veröffentlichte.

2003 wurde Somers mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt. (Foto: IMAGO/YAY Images)

Somers verbrachte ihre letzten Momente zu Hause, umgeben von ihrem Ehemann Alan Hamel, ihrem Sohn Bruce Somers Jr. und anderen Mitgliedern ihrer unmittelbaren Familie. Bekannt war sie vor allem durch ihre ikonischen Rollen in "Herzbube mit zwei Damen" (1977-1981) und "Eine starke Familie" (1991-1998). Außerdem veröffentlichte sie mehr als 25 Bücher. Sie war eine "New York Times"-Bestsellerautorin und gründete Gesundheits- und Schönheitsunternehmen. Am Montag, nur einen Tag nach ihrem Tod, hätte sie ihren 77. Geburtstag gefeiert.

Kolleginnen und Kollegen trauern

Diverse Film- und Fernsehschaffende bekundeten ihre Anteilnahme in den sozialen Netzwerken. "Traurig, so traurig", kommentierte etwa Schauspielerin Goldie Hawn die Todesnachricht auf Instagram.

Filmproduzent Adam Carolla sagte, er sei "am Boden zerstört", nachdem er von Somers' Tod erfahren habe. In einem Beitrag auf X (früher Twitter) bezeichnete er die Schauspielerin zudem als "wahre Ikone". Er fügte hinzu: "Du wirst sehr vermisst werden, meine Freundin."

Fran Drescher postete ein Foto von sich mit Somers auf Instagram. "Die Schwere der Schrecken der letzten Woche wurde durch den Verlust von Freundin Suzanne Somers nur noch schlimmer", schrieb sie und nannte die Schauspielerin eine "süße" und "talentierte Frau". Drescher ergänzte: "Das Leben ist sehr hart, wo immer wir Freude, Liebe, Empathie und Freundlichkeit bringen können, während wir uns durch jeden Tag bewegen, tun wir es. RIP liebe Suzanne, du wirst lange in Erinnerung bleiben."

Somers sei ein "echter Kumpel und 'Netzwerker'" gewesen, erinnerte sich wiederum Komikerin Kathy Griffin auf der Plattform Threads. "Sie liebte es, Menschen miteinander zu verbinden", erklärte sie und nannte Somers eine "Pionierin in Sachen gleicher Bezahlung für Schauspielerinnen in Situationen, in denen der Mann wesentlich mehr Gehalt bekam als die Frau".