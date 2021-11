Einst war sie das berühmteste It-Girl der Welt. Doch Paris Hilton ist erwachsen geworden. So erwachsen, dass sie nun sogar den Bund der Ehe eingegangen ist. Ihre Hochzeit feiern jedoch nicht nur sie und ihr Mann Carter Reum, sondern auch zahlreiche prominente Freunde des Paares.

Drei Tage Luxus, Glamour und natürlich Romantik: Paris Hilton und ihr Lebensgefährte Carter Reum haben am 11. November in Los Angeles geheiratet. Weitere zwei Tage sind für die pompöse Hochzeitsfeier in Bel Air noch angesetzt.

Auf Instagram teilte die berühmte 40-Jährige ein Foto von sich in ihrem romantischen Brautlook von Oscar de la Renta. Darunter tummeln sich bereits die Glückwünsche von zahlreichen Stars und Berühmtheiten.

"Glückwunsch Schönheit", kommentiert etwa Schauspielerin Kate Beckinsale Hiltons Post. Sängerin Meghan Trainor, die offenbar bei der Feier am Donnerstag anwesend war, schwärmt nur so von der "schönsten Hochzeit aller Zeiten": "Ich hatte die beste Zeit." "Herzlichen Glückwunsch, schöne Braut", heißt es von Elle Fanning.

Herzchen von der Schwester

Rachel Zoe, eine von Hollywoods berühmten Stylistinnen, schreibt außerdem: "Die schönste Braut." Auch sie steht auf der hochkarätigen Gästeliste von Hilton.

Viele Herz-Emojis gab es außerdem von Paris Hiltons Schwester Nicky, die bereits vor wenigen Tagen ihre Vorfreude auf die Hochzeit verkündet hatte. "Auf dem Weg nach Kalifornien, um zu sehen, wie meine Schwester heiratet", schrieb sie in einem Instagram-Beitrag.

Schauspielerin Emma Roberts, die ebenfalls Gast auf Hiltons Hochzeit ist, teilte via Instagram ein Foto von sich im eleganten schwarzen Ensemble. Tragen könnte sie dieses möglicherweise am kommenden Samstag, wenn die Hotelerbin eine "Black-Tie-Soirée" im Rahmen ihrer Hochzeit veranstaltet. "Paris", schrieb Roberts kurz und knapp zu ihrem Post, gefolgt von einem Ring-Emoji.

Weitere prominente Hochzeitsgäste sind neben Hiltons Eltern Kathy und Richard Hilton auch Sängerin Bebe Rexha, Grammy- und Emmy-Preisträgerin Paula Abdul und Hiltons jahrelange On-Off-Freundin Kim Kardashian.