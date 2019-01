In den vergangenen Jahren ist es still geworden um Schumachers Familie.

Ein Foto mit Seltenheitswert: Als Dankeschön für die vielen Geburtstagsglückwünsche veröffentlicht die Familie des Formel-1-Stars Michael Schumacher ein Bild.

Nach seinem schweren Skiunfall im Dezember 2013 lebt der ehemalige Formel-1-Star Michael Schumacher zurückgezogen von der Öffentlichkeit. Zu seinem 50. Geburtstag am 3. Januar 2019 teilte seine Familie bereits ein ausführliches Statement als Dankeschön für die jahrelange Unterstützung mit den Fans.

Nun haben seine Frau Corinna Schumacher und die beiden Kinder Gina-Maria und Mick sich noch einmal bedankt - mit einem seltenen Familienfoto in den sozialen Netzwerken.

Auf dem Bild steht Sohn Mick in der Mitte und hat die Arme um seine Schwester und seine Mutter gelegt. Alle drei lächeln in die Kamera. Zu dem Instagram-Foto schreiben sie: "Wir wollen euch mit diesem Foto von ganzem Herzen danken für all die lieben Wünsche und herzlichen Grüße während der vergangenen vier ereignisreichen Wochen, die uns allen Kraft und positive Energie schenken!"

In dem Statement wird außerdem betont, dass es sich bei 2019 um ein ganz besonderes Jahr für Michael Schumacher handle. "Dies ist ein besonders Jahr für Michael, eingerahmt von seinem 50. Geburtstag und dem 25. Jahrestag seines ersten WM-Siegs. Schön zu sehen, dass ihr - wie wir - Spaß daran habt, seine Karriere gebührend zu feiern", endet der Instagram-Kommentar.