Unterhaltung

Abermillionen gefällt das: Selena Gomez bricht Rekord

Nicht Beyoncé, nicht Kim Kardashian und auch nicht Kylie Jenner. In diesem Moment heißt die Königin von Instagram Selena Gomez. Mit einem Post zu ihrer Geburtstags-Party stellt die Schauspielerin und Sängerin einen neuen Rekord auf.

Am 22. Juli feierte Selena Gomez ihren 26. Geburtstag. Das brachte ihr nicht nur jede Menge Glückwünsche ein, sondern auch einen neuen Rekord.

Am Montagabend hatte die Sängerin eine Reihe von Fotos von ihrer Geburtstagsparty auf einer Jacht auf Instagram geteilt. Der Post - der mit einer Nahaufnahme einer lächelnden Gomez in einem schulterfreien Kleid losging - schlug Beyoncés Bestmarke: Niemals zuvor hat ein User schneller eine Million Likes für ein Instagram-Foto erhalten. Gomez schaffte dieses Kunststück innerhalb von 13 Minuten, berichtet "toofab.com".

Momentan steht Gomez' Rekord-Post bei knapp 8,9 Millionen Likes - Tendenz steigend. Beyconcé hatte den Rekord zuvor mit ihrer Schwangerschafts-Ankündigung und dem ersten Foto ihrer Zwillinge gebrochen. Laut "Billboard" sammelte das Bild mit den Babys, das die Sängerin vor etwas über einem Jahr postete, 7,8 Million Likes in den ersten 12 Stunden. Der Schwangerschafts-Post erhielt 6,4 Million in den ersten Stunden.

800.000 Dollar pro Werbung

Selena Gomez setzte sich zudem auch in der "Hopper HQ"-Liste für 2018 vor Beyoncé. In dem Ranking geht es um die reichsten Stars auf Instagram. Laut der in London ansässigen Software-Firma kann Gomez 800.000 Dollar pro Post verlangen, wenn sie für ein Produkt wirbt. Beyoncé kann angeblich 700.000 Dollar berechnen. Entscheidend für die Bewertung der Instagram-Accounts von Influencern sind Follower-Anzahl, durchschnittliches Engagement und Posting-Häufigkeit.

Eine kann aber nicht mal Selena Gomez schlagen: Kylie Jenner. Der Reality-TV-Star und Make-up-Mogul landete an der Spitze der Liste. Jenner kann demnach eine Million Dollar verlangen, um Produkte zu bewerben. Mit ihrer Kosmetik-Linie hat sie ebenfalls schon Millionen gescheffelt. Wie das Magazin "Forbes" berichtet, steht Jenner kurz davor, die jüngste Self-Made-Milliardärin aller Zeiten zu werden.

Quelle: n-tv.de